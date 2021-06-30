【疫苗獎賞】新鴻基地產首日大抽獎明揭盅　頭獎可獲iPhone 12連5G計劃1年【內附抽獎連結】

▲ 新鴻基地產日前宣布推出大抽奬，今日將會為首日開獎。（新地抽獎網站截圖）

為鼓勵市民接種新冠疫苗，商界推出不同獎賞及抽獎作為鼓勵。首個疫苗抽獎將會在明日（1日）率先揭盅。新鴻基地產日前宣布推出大抽奬，明日將為首日開獎。抽獎將於下午1時30分舉行，獎品包括一部iPhone 12 128GB及SmarTone 5G SIM only月費計劃1年。

大獎每日1名，獎品為一部iPhone 12 128GB及SmarTone 5G SIM only月費計劃(12個月)； 二獎每日10名，獎品為新地旗下酒店宅度假住宿套票； 三獎每日15名，獎品為The Point by SHKP商場綜合會員計劃375,000積分； 四獎每日20名，獎品為新地旗下酒店1,000元餐飲現金券； 五獎每日10名，獎品為1,000元一田現金禮券

新鴻基地產日前宣布，為響應政府的「全城起動 快打疫苗」運動，由新地和郭氏家族一同出資，推出總值超過1,000萬元的大抽奬，在7月及8月連續62日，每日送出92份獎品，得獎者逾5,700人，公眾及員工各佔一半。

合資格市民可由即日起，登記參加新鴻基地產疫苗抽獎，由明日起至下月31日，每日均會送出獎品。抽獎將於每個抽獎日下午1時30分由電腦系統於參加名單中隨機按獎品次序抽出當日56名得獎者。每個抽獎日之得獎名單將於抽獎日翌日下午5時於活動網站公布。

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記者：曾卓鋒