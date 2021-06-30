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【大叔的愛】簡慕華與黃德斌第4度演夫婦　於大台當綠葉17年離巢覓真愛

娛樂 18:21 2021/06/30

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簡慕華港姐出身。

《大叔的愛》開播後成網上熱話，黃德斌演有家室的KK，卻暗戀上小鮮肉田田，最終向太太Francesca直言要離婚，此兩集劇情講到Francesca懷疑KK有小三，勢要找出「狐狸精」，演KK太太的簡慕華，久違電視，演技有不少發揮。

簡慕華與黃德斌有不少對手戲，其實二人非首次合作，分別在2012年《心戰》、2016年《鐵馬戰車》，及2018年香港電台劇集《義想天開》之《走一圈》合演夫婦，故今次在《大叔的愛》是再續前緣，第4度演夫妻。

簡慕華跟黃德斌演結婚二十年夫婦。

【大叔的愛】黃德斌將呂爵安一擁入懷　Anson Lo自行加親熱戲嚇親Edan

被封「翻版王菲」

現年44歲的簡慕華，1998年畢業於香港科技大學物理系，但因感科學研究工作沉悶，2000年參加港姐，因五官清秀，樣貌標緻，，更獲傳媒封「翻版王菲」，雖最後三甲不入，仍簽約TVB成藝人。

不過在17年，主要在劇集擔配角為主，曾參演《金枝慾孽貳》、《火舞黃沙》、《心戰》、《師奶Madam》，但其美貌與演技卻都獲觀眾肯定。

港姐出身的簡慕華於TVB做綠葉17年，41歲覓得真愛後離開大台定居加拿大，這次罕有回流香港拍劇令劇迷感驚喜。

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離開TVB北上發展

多年來隨遇而安的她，默默做綠葉角色，至１2017年，簡慕華拍畢劇集《超時空男臣》便與TVB解約，她曾接受傳媒訪問解釋離巢原因稱：「覺得自己停了太久，TVB沒甚麼選擇權，希望外出學新事物，及選擇自己喜歡的角色。」

在2017年，簡慕華除離開TVB外，也結婚做幸福人妻。她的丈夫是圈外人，二人為中學同學，並於早年的同學聚會中重遇才走在一起，後17年4月拉埋天窗。

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其實簡慕華入行多年鮮少緋聞，不過因簡慕華屢次參金牌監製戚其義的劇集，比如《金枝慾孽貳》、《火舞黃沙》、《天與地》、《心戰》等，被視為戚其義的愛將，而且二人也常被拍得密會，由此傳出緋聞，但兩人都否認有感情關係。不過當事人一直否認。

恩愛夫妻。

至簡慕華結婚，她的丈夫原來也認識戚其義，三人均為好朋友，緋聞亦終告一段落。

婚後她毅然離巢淡出幕前，隨老公移居加拿大，至被《大叔的愛》監製邀請，她才再度回流電視台。

同場加映：潘芳芳專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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