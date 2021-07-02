煤氣公司首辦TERA-Award　百萬美元獎金徵集全球零碳科技

香港夏天一年比一年熱，近月天文台公布5月的熱夜總數達14天，打破140年來的紀錄，成為最多熱夜的5月。在全球暖化威脅下，全球社會都意識到減碳的重要性，因為温室氣體的排放直接導致氣温持續上升，影響我們的生活。不論香港、內地，以至各國政府均就達致碳中和訂立時間表。香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）作為能源業的巨企，除了在營運方面致力提升減碳表現外，今年更首次舉辦智慧能源創新大賽（TERA-Award），為智慧能源尋找革新方案。

百萬美元鼓勵初創 響應「碳中和」目標

香港政府於《2020年施政報告》中表示，政府將致力爭取於2050年前實現碳中和。而中國更明確提出力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的「雙碳」目標。是次比賽由煤氣公司主辦，國家電力投資集團有限公司（國家電投）為聯合主辦方。大灣區共同家園有限公司為戰略合作夥伴；清華大學及香港大學為學術合作夥伴，比賽最高設一等獎獎金100萬美元（約780萬港元），這也是能源科技行業有史以來的最高獎金，獲獎項目有望獲煤氣公司及國家電投提供技術落地場景支持。

煤氣公司主席李家傑表示：「碳達峰、碳中和的『雙碳』目標是國家的重大戰略，能源技術進步和創新既是推動能源革命和能源轉型發展的根本動力，也是實現『雙碳』目標的關鍵驅動力。我們深知碳達峰、碳中和是複雜艱巨的系統工程，能源企業當仁不讓，扮演主力軍的角色。此次大賽，不僅為獲獎者提供豐厚的獎金，更重要的是為創業者們搭建互通有無的開放平台，提供落地場景，推動智慧能源、創新技術快速走向實踐。」

▲ 李家傑期望，通過此次大賽尋找更多面向未來的智慧能源創新技術及解決方案。

煤氣公司業務網絡 成創新技術實驗場

過去不少嶄新的概念或技術，在研發過程也會面對資金不足和欠缺技術應用場境的問題，TERA-Award會為有發展潛力的項目提供資金投資的機遇，更可為其提供落地應用場景，讓團隊可掌握項目在實際運作時的數據和潛在問題。煤氣公司主席李家傑指，煤氣公司作為清潔能源重要的供給方，擁有豐富的創新科技應用場景。能源創新技術只有在場景落地後，才能驗證和論證其技術的先進性和價值。發起本次大賽，也致力為優秀的項目和團隊提供落地場景支持，協助推動能源行業的技術迭代。

現時煤氣公司在內地的業務遍布27個省、自治區及直轄市，為逾3,000萬客戶服務，遼闊的業務版圖和龐大的客戶群，可提供初創企業理想的實驗場，讓創新技術「走出實驗室」。

四大類別目標 推動綠色經濟發展

TERA-Award的目標範疇主要涵蓋四大類別，分別是「能源供應」、「能源需求」、「綠色交通」，以及「能源互聯網」。煤氣公司相信，這些範疇的技術應用層面廣泛，有助滿足全球追求低碳或可再生能源，發展潛力相當可觀。

所有參賽的智慧能源創新項目和解決方案均需要具備原創的技術及專利，由產、學、研三方機構的智慧能源頂級專家組成大賽專家評審團，就項目創新性、執行力、組織力及商業化進行評分。

香港大學工程學院院長趙汝恒指出：「能源是現今世界的一大問題。眾所周知，氣候變化的負面影響，與我們挖掘、生產、分配和消耗能源的方式有莫大關係，這些負面影響往往既廣且深。然而，我們不應因艱鉅的挑戰卻步，反之應致力以正確明智的方式應對。我鼓勵社會上有更多人採用具成本效益、可持續，以及安全的能源使用方式，亦期望大賽能成功為全球積極參與智慧能源發展及使用創造有利條件。」

▲ TERA-Award的名稱源自功率單位「太瓦」（Terawatt，TW），又稱「兆瓦」。

TERA-Award即日起接受各國科研小組或初創公司報名，地域不限，截止日期為今年8月31日。如欲了解更多TERA-Award的比賽詳情，可瀏覽以下網頁：

網址：www.tera-award.life

(資料由客戶提供)

