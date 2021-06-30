【新冠肺炎】本港43歲婦及5歲童日前抵英後確診　曾居馬鞍山海澄軒須強制檢測

▲ 馬鞍山海澄軒須強制檢測。（經濟日報資料圖片）

本港今日(30日)新增2宗新冠肺炎確診個案，涉及輸入個案，分別於英國及孟加拉抵港，本港連續23天未有錄得本地感染個案；至今本港個案累計11,924宗，包括11,923宗確診個案及1宗疑似個案。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。詳情請見【下一頁】

另外，中心今日獲通報2宗於英國確診的個案，涉及一名43歲女病人及一名5歲男病童，二人為家人關係，於6月18日乘搭CX251航班離港前往倫敦，6月21日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性，兩人均沒有病徵。

中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，他們曾居住的大廈馬鞍山海澄軒今日會被納入強制檢測公告；任何於2021年6月5日至30日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，須在7月2日或之前接受強制檢測。

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責任編輯：陳正怡