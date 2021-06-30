  • 31°C
香港時間 : 2021630日 (週三) 15:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】本港43歲婦及5歲童日前抵英後確診　曾居馬鞍山海澄軒須強制檢測

社會 14:23 2021/06/30

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

馬鞍山海澄軒須強制檢測。（經濟日報資料圖片）

本港今日(30日)新增2宗新冠肺炎確診個案，涉及輸入個案，分別於英國及孟加拉抵港，本港連續23天未有錄得本地感染個案；至今本港個案累計11,924宗，包括11,923宗確診個案及1宗疑似個案。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。詳情請見【下一頁

另外，中心今日獲通報2宗於英國確診的個案，涉及一名43歲女病人及一名5歲男病童，二人為家人關係，於6月18日乘搭CX251航班離港前往倫敦，6月21日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性，兩人均沒有病徵。

中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，他們曾居住的大廈馬鞍山海澄軒今日會被納入強制檢測公告；任何於2021年6月5日至30日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，須在7月2日或之前接受強制檢測。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【變種病毒】防護中心修正男地勤與其女同事為「輸入個案相關」　即本港連續22日本地個案清零
16:52 2021/06/29
【變種病毒】防護中心修正男地勤與其女同事為「輸入個案相關」　即本港連續22日本地個案清零
【新冠肺炎】新增3宗輸入個案包括19歲少女　全部帶變種病毒
14:23 2021/06/28
【新冠肺炎】新增3宗輸入個案包括19歲少女　全部帶變種病毒
【新冠肺炎】本港新增1宗確診個案涉由英國返港　同日錄得少於5宗初步陽性
16:58 2021/06/29
【新冠肺炎】本港新增1宗確診個案涉由英國返港　同日錄得少於5宗初步陽性

你可能感興趣

【變種病毒】防護中心修正男地勤與其女同事為「輸入個案相關」　即本港連續22日本地個案清零
16:52 2021/06/29
【變種病毒】防護中心修正男地勤與其女同事為「輸入個案相關」　即本港連續22日本地個案清零
【新冠肺炎】新增3宗輸入個案包括19歲少女　全部帶變種病毒
14:23 2021/06/28
【新冠肺炎】新增3宗輸入個案包括19歲少女　全部帶變種病毒
【新冠肺炎】本港新增1宗確診個案涉由英國返港　同日錄得少於5宗初步陽性
16:58 2021/06/29
【新冠肺炎】本港新增1宗確診個案涉由英國返港　同日錄得少於5宗初步陽性
新冠肺炎疫情 海澄軒 疫情 衞生防護中心 英國 馬鞍山

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶