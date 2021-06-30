【新冠肺炎】新增2宗輸入個案均帶L452R變種病毒　同日錄少於5宗初步確診

▲ 本港今日(30日)新增2宗新冠肺炎確診個案，涉及輸入個案，分別於英國及孟加拉抵港，均檢出有L452R變種病毒。（經濟日報資料圖片）

本港今日(30日)新增2宗新冠肺炎確診個案，涉及輸入個案，分別於英國及孟加拉抵港，本港連續23天未有錄得本地感染個案；至今本港個案累計11,924宗，包括11,923宗確診個案及1宗疑似個案。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

今日新增2宗輸入個案，二人均檢出帶有L452R變種病毒，亦未曾接種新冠疫苗：

第11,923宗：18歲男子，6月28日乘搭BA031航班由英國抵港，一直未有病徵

第11,924宗：34歲女外傭，6月24日乘搭QR818航班由孟加拉抵港，一直未有病徵

中心今日獲通報2宗於英國確診的個案，涉及一名43歲女病人及一名5歲男病童，日前由香港出發抵達英國，曾居住的大廈馬鞍山海澄軒今日會被納入強制檢測公告。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡