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【警長受賄】廉署起訴一名警長涉受賄50萬元　向警方報告三合會社團追收債項資料

社會 15:16 2021/06/30

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廉署起訴一名警長涉受賄50萬元，向警方報告三合會社團追收債項資料。（經濟日報資料圖片）

廉政公署早前接獲貪污投訴，指時任東區警區一個刑事調查隊警長李鴻發，涉嫌接受賄款50萬元，以向警方報告有關三合會社團追收債項的資料；署方今落案起訴涉案警長，被告現已獲廉署准予保釋，以待星期五(2日)於東區裁判法院提堂。

案情指，51歲李鴻發案發時為東區警區一個刑事調查隊的警長，於2019年2月經一位親戚介紹認識一名商人，對方與他人有財務糾紛後，其家屬收到催款信。

控罪指被告涉嫌於2019年7月5日，無合法權限或合理辯解而從該親戚接受50萬元，作為被告透過警方資料呈報表格管理系統，報告有關三合會社團追收債項的資料的誘因或報酬。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，徵詢律政司法律意見後，今日落案起訴涉案警長一項公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條。

被告同時被控一項訂明人員接受利益的交替罪名，未得行政長官一般或特別許可而該接受親戚提供的該筆50萬元款項，違反《防止賄賂條例》第3條。被告現時已獲廉署准予保釋，將於星期五(2日)在東區裁判法院提堂。

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責任編輯：陳正怡

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