【長者2元乘車】樂悠咭申請常見Q&A　收到卡為何無2元優惠

▲ （經濟日報資料圖片）

政府今日（30日）公布，由明年2月27日起，60至64歲長者亦可享有2元乘車優惠，惟需先申請「樂悠咭」，TOPick整合9個申請「樂悠咭」時或會出現的疑難如下：

Q：「樂悠咭」上會有什麼個人資料？

樂悠咭與一般個人八達通一樣，會有個人照片和中英文姓名

Q：65歲或以上人士需要申請「樂悠咭」嗎？

現時享有2元乘車優惠的65歲長者暫時無需申請「樂悠咭」，政府會有明年第1季再公布更換安排。

Q：60至64歲長者何時可以申請「樂悠咭」？

60至64歲長者申請「樂悠咭」的日期如下：

申請日期 申請人的出生年份 2021年8月2日至31日 1957年 2021年9月1日至31日 1958年 2021年10月1日至31日 1959年 2021年11月1日至31日 1960年 2021年12月1日至31日 1961年 2022年1月1日起 將於3個月內滿60歲人士

Q：可以經什麼方法申請樂悠咭？

合資格市民可經郵寄申請表格或經八達通手機應用程式網上申請。

Q：申請表格在那裡派發？

附有免郵費回郵信封的紙本申請表格，可於97個設有客務中心的港鐵站、20個民政事務處民政諮詢中心、4個運輸署牌照事務處、210多個政府資助的長者地區中心，長者鄰舍中心及長者活動中心領取。

Q：申請後何時可以收到「樂悠咭」？

八達通公司在收到填妥的申請後，將在4星期內以郵寄方式將「樂悠咭」送遞至申請人提供的地址。

Q：收到「樂悠咭」就可以享用2元乘車優惠？

在2022年2月27日前，所有「樂悠咭」只作一般成人八達通卡使用。

Q：使用前有何要留意的地方？

樂悠咭持有人須在首次使用前，為樂悠咭增值多於50元，作為八達通卡有限公司的可退還按金。

Q：2元乘車優惠可用於紅色小巴和街渡？

運輸署正接受紅色小巴及街渡營辦商的申請，並將於2022年第一季公布獲批納入計劃的路線。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙、陳梓蔚