【時尚家居】英國設計鬼才Tom Dixon新系列雲朵入屋　傳奇音樂人廢鐵S Chair化腐朽為成名作

▲ CLOUD系列中，每件單品均由印度工匠以熟練的手藝人手錘煉而成，涵蓋巨型果盤、花瓶及大碗，用途廣泛兼具裝飾性。

雲是天空裡的主角，千變萬化。英國設計鬼才Tom Dixon，總能帶给我們不同的驚喜，今年推出的家居系列以雲朵形狀為設計靈感，從而創造永恆的時尚，讓人把這朵遙不可及的雲裝進家中，也為家居增添不少時尚感。

於2002年創立的英國著名設計師品牌Tom Dixon，由同名創意總監Tom Dixon 所創立，產品也極為豐富涵蓋燈飾、家具等多項產品並且遠銷全球60多個國家。Tom曾擔任樂團低音結他手，經歷一次重大的電單車意外後，離開了熱愛的音樂行業。從未接受過正規設計課程訓練的他，繼而以門外漢身份開始設計家具，正因為不受條條框框的約束，闢出一條與眾不同的設計路徑，鮮明的工業風，成功在國際家具界闖出名堂。其成名作以廢鐵製造椅子、以公雞為靈感設計的S Chair，化腐朽為神奇，因而一舉成名。

▲ 品牌創始人Tom Dixon特別邀請印度工匠，以錘子鑿打巨型果盤，別具地道色彩。

手工藝一直是Tom Dixon的設計核心之一，他對瀕臨消逝的傳統鑄造工藝更是有着特別偏愛。今年品牌推出全新CLOUD家居系列，靈感來自雲朵形狀，大膽運用高反射性拋光鋁的材質，手工打造獨特的雕塑作品，包括盤子、碗、高矮組合容器，可作花瓶，果盤，香檳桶等使用。鋁有極佳的延展性與輕量性，輕鬆打造大而輕盈的作品，而銀灰金屬表面將光線柔和反射，動靜之間妙趣無窮。

Tom 對金屬材料的設計背景以及他對手工敲打的迷戀激發了CLOUD 系列的美學靈感。這些不規則金屬容器，不但是實用器物，更是擺設飾物，彰顯藝術品味的優雅點綴。其獨特的造型更可靈活用於不同使用場景，以花卉綠植靈感搭配，更增添Cloud系列的自然韻致。

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該系列貫徹品牌簡潔造型並充滿科技工業的風格，將生活美學與前衛技術完美結合。由印度精工巧匠錘打鍛造而成，它們是極富表現力的手工製品，金屬拉伸和翹曲產生的每一個錘紋和凹痕，都是匠心手作的印記。粗糙質樸的玩味細節，流露獨特的迷人魅力。

記者：曾嘉善