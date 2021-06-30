  • 31°C
香港時間 : 2021630日 (週三) 16:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【時尚家居】英國設計鬼才Tom Dixon新系列雲朵入屋　傳奇音樂人廢鐵S Chair化腐朽為成名作

休閒消費 15:37 2021/06/30

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

CLOUD系列中，每件單品均由印度工匠以熟練的手藝人手錘煉而成，涵蓋巨型果盤、花瓶及大碗，用途廣泛兼具裝飾性。

雲是天空裡的主角，千變萬化。英國設計鬼才Tom Dixon，總能帶给我們不同的驚喜，今年推出的家居系列以雲朵形狀為設計靈感，從而創造永恆的時尚，讓人把這朵遙不可及的雲裝進家中，也為家居增添不少時尚感。

於2002年創立的英國著名設計師品牌Tom Dixon，由同名創意總監Tom Dixon 所創立，產品也極為豐富涵蓋燈飾、家具等多項產品並且遠銷全球60多個國家。Tom曾擔任樂團低音結他手，經歷一次重大的電單車意外後，離開了熱愛的音樂行業。從未接受過正規設計課程訓練的他，繼而以門外漢身份開始設計家具，正因為不受條條框框的約束，闢出一條與眾不同的設計路徑，鮮明的工業風，成功在國際家具界闖出名堂。其成名作以廢鐵製造椅子、以公雞為靈感設計的S Chair，化腐朽為神奇，因而一舉成名。

品牌創始人Tom Dixon特別邀請印度工匠，以錘子鑿打巨型果盤，別具地道色彩。

手工藝一直是Tom Dixon的設計核心之一，他對瀕臨消逝的傳統鑄造工藝更是有着特別偏愛。今年品牌推出全新CLOUD家居系列，靈感來自雲朵形狀，大膽運用高反射性拋光鋁的材質，手工打造獨特的雕塑作品，包括盤子、碗、高矮組合容器，可作花瓶，果盤，香檳桶等使用。鋁有極佳的延展性與輕量性，輕鬆打造大而輕盈的作品，而銀灰金屬表面將光線柔和反射，動靜之間妙趣無窮。

Tom 對金屬材料的設計背景以及他對手工敲打的迷戀激發了CLOUD 系列的美學靈感。這些不規則金屬容器，不但是實用器物，更是擺設飾物，彰顯藝術品味的優雅點綴。其獨特的造型更可靈活用於不同使用場景，以花卉綠植靈感搭配，更增添Cloud系列的自然韻致。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該系列貫徹品牌簡潔造型並充滿科技工業的風格，將生活美學與前衛技術完美結合。由印度精工巧匠錘打鍛造而成，它們是極富表現力的手工製品，金屬拉伸和翹曲產生的每一個錘紋和凹痕，都是匠心手作的印記。粗糙質樸的玩味細節，流露獨特的迷人魅力。

記者：曾嘉善

相關文章

【潮物速報】銅鑼灣連卡佛巨型Snoopy打卡位　闢潮童區引入全球獨家Snoopy入門figure$3,880
今日 11:02
【潮物速報】銅鑼灣連卡佛巨型Snoopy打卡位　闢潮童區引入全球獨家Snoopy入門figure$3,880
【靚太安樂窩】凍飲迷港爸淘性價比高壓縮式製冰機　大讚好用:煮麵過冷河唔使慳住啲冰用
17:24 2021/06/28
【靚太安樂窩】凍飲迷港爸淘性價比高壓縮式製冰機　大讚好用:煮麵過冷河唔使慳住啲冰用
【活得健康啲】污垢影響風扇抽氣扇送風排氣效果　跟專家去垢還原拆洗步驟
18:20 2021/06/11
【活得健康啲】污垢影響風扇抽氣扇送風排氣效果　跟專家去垢還原拆洗步驟

你可能感興趣

【潮物速報】銅鑼灣連卡佛巨型Snoopy打卡位　闢潮童區引入全球獨家Snoopy入門figure$3,880
今日 11:02
【潮物速報】銅鑼灣連卡佛巨型Snoopy打卡位　闢潮童區引入全球獨家Snoopy入門figure$3,880
【靚太安樂窩】凍飲迷港爸淘性價比高壓縮式製冰機　大讚好用:煮麵過冷河唔使慳住啲冰用
17:24 2021/06/28
【靚太安樂窩】凍飲迷港爸淘性價比高壓縮式製冰機　大讚好用:煮麵過冷河唔使慳住啲冰用
【活得健康啲】污垢影響風扇抽氣扇送風排氣效果　跟專家去垢還原拆洗步驟
18:20 2021/06/11
【活得健康啲】污垢影響風扇抽氣扇送風排氣效果　跟專家去垢還原拆洗步驟
家具 時尚 TOM DIXON 雕塑 品牌

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶