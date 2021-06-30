【槍殺姨舅】涉槍殺姨舅47歲女保鑣否認謀殺開審　被告警誡下曾稱「之前有啲仇口所以開槍打佢哋」

▲ 涉槍殺姨舅47歲女保鑣否認謀殺開審。（經濟日報資料圖片）

現年47歲女保鑣疑因不滿姨舅遲遲未處理外婆遺下之物業，未能於其母親去世前分配賣樓得益，質疑親友貪圖母親應得部份，於2018年6月相約4名姨舅飲茶後到鰂魚涌公園傾談，期間拔槍擊斃兩名姨舅，另外兩人受傷。女保鑣其後被捕，她否認兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪，案件今（30日）於高等法院開審。控方指被告於警誡下曾稱「嗰啲係我屋企人，之前有啲仇口，所以開槍打佢哋」。控方指被告承認因精神受影響下而誤殺兩人，控方表示不接納說法。

被告詹心桀（47歲），被控兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪，控罪指她於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（75歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。

控方開案陳詞及同意案情指指，被告的母親詹少卿共有7名弟妹，依次為少芬、前偉（為養子）、前駒、前政、鎮基、小慧及鎮銘，母親為大姐。

控方指被告的父親早年病逝，她與兄長跟母親同住，被告其後獨住公屋單位，兄長於屯門私樓居住。母親則於2013年因健康問題而入住老人院，有關安排由各弟妹安排，被告亦同意，並就母親情況開啟whatsapp群組「大姐情況」跟進情況。至2015年1月，母親因肺炎病逝。

控方指外婆於2011年去世，惟未有訂立遺囑，遺下南豐新村一物業。死者之一、四舅鎮基於2016年於網上發現帖文，指控家人沒有就物業分配予被告母親，四舅遂要求與被告及其他兄弟姐妹見面，並要求刪除訊息，被告當時致歉及承諾刪除訊息。

及至2017年，控方指根據家庭協議書，決定由二舅父前駒以800萬買下物業，然後平分得益，被告及其兄長則獲分母親所得利益。

及至2018年6月15日，被告、兩名死者及兩名死者相約見面，惟三姨未有出現，故被告亦爽約。同月23日，被告於whatsapp群組中致歉，並再次相約見面，稱要親自多謝他們對已故母親的照顧。

案發當日，被告、其兄長、兩名死者及傷者相約到太古城玉桃軒飲茶，其後再到鰂魚涌公園傾談，期間被告提及任職保鑣，又表演自衞術，期間被問及是否同意有關擬定之家庭協議書，被告未有回答。

其他人士擬離開之際，被告突然拔槍發射4槍，二姨詹少芬左額中槍，同日傍晚不治；四舅父詹鎮基前下額中槍，至翌日下午死亡。

二舅父詹前駒左上臂中槍，子彈進入體內，經手術後取出子彈，留院10天後出院。三姨詹小慧則左膊被子彈擦傷，留院兩天後出院。

控方指被告兄長大驚下逃走，被告則持槍逃跑，期間男途人協助追截，被告逃至太古城中心內遭保安查問，被告回應指「你都唔知嘅，你報警啦」，保安並於被告前褲袋發現手槍，內有5發子彈，另有41發子彈。

警員到場後警誡被告，被告稱「嗰啲係我屋企人，之前有啲仇口，所以開槍打佢哋」，其後被告更正指「我唔係講仇口，係講糾紛」。

控方指被告於還押期間，曾於2018年7月去信三姨，內容提及「當時槍膛有9夥子彈，我永遠不會對你補槍」。

控方指被告質疑姨舅處理外婆物業之方法，質疑為何不在其母死前處理，並認為其他人貪圖其母獲分配的利益，以及未有好好照顧她的母親。控方指被告承認於精神受影響下誤殺兩人，控方表示不接納說法。聆訊下午續。

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記者：林育慧