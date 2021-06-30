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【慈善活動】300人參與「The LU+」 慈善跳繩馬拉松　籌六位數善款

社會 15:42 2021/06/30

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慈善跳繩馬拉松吸引逾300人參與。（受訪者供圖）

The LU+ 商務中心開幕禮暨慈善活動日上周五舉行，當日除了有香港花式跳繩隊表演，並設供公眾參與的「慈善跳繩馬拉松」及義賣攤位，吸引逾300 人參與，慈善跳繩馬拉松共跳出超過1.9萬下，為浸信會愛羣社會服務處，籌得六位數善款。

主禮嘉賓剪綵。（受訪者供圖）

主禮嘉賓安全貨倉集團執行董事呂榮義稱，今次疫情多人失業，希望在艱難時期，發揮樂善好施的精神，幫助基層就業。他解釋，活動之所以以跳繩為主題，是因為跳繩可在狹窄空間進行，希望藉此鼓勵受疫情影響的市民和商界，效仿運動員能屈能伸、不屈不撓的精神，重新振作。呂希望，The LU+ 商務中心能促進慈善團體、青年商會及私人機構更多合作交流，發揮協同效應，為社會帶來更多正能量。

浸信會愛群社會服務處總幹事趙漢文感謝呂氏基金及振萬廣場，在過去一年以不同形式支持其社會服務。

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

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