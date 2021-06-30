【新冠疫苗】4學會發聲明指打針後致心肌炎情況輕微　稱簡單治療可自行痊癒

▲ 4學會發聲明指打針後致心肌炎情況輕微，稱簡單治療可自行痊癒（梁偉榮攝）

美國疾病控制和預防中心（CDC）本月初稱民眾接種核糖核酸新冠疫苗後出現心肌炎（Myocarditis）或心包膜炎（Pericarditis）的個案比基數多，令不少人感疑慮。香港兒科醫學會，香港兒童免疫過敏及傳染病學會，香港兒科護理學院及香港兒科護士學會今（30日）發表聯合聲明，強調大多數受影響的個案情況都較輕微。只要有適當的休息和只需要簡單的治療大部份個案已經可以自行痊癒。

該聯合聲明指，心肌/心包膜炎的典型病徵包括胸口痛、氣促和心悸（急促、強烈、快速或不規則的心跳）等，通報的個案大多數為12歲以上之年輕男士，發生在接種第二劑信使核糖核酸疫苗之後，而宏觀全球已經接種數億劑信使核糖核酸疫苗，心臟情況實在甚為罕見。

聲明續指，事實上，有很多病毒感染或免疫系统的病變可以引發心肌/心包膜炎，接種信使核糖核酸疫苗後發生的心肌/心包膜炎可能因為免疫系统對疫苗的反應而引致的情況，他們建議公眾人士在接種疫苗後一星期多休息，避免作劇烈運動，這有助於在罕見的心肌/心包膜炎發生期間的康復。

聲明最後表示，最近出現的變種病變具有更大的傳播性，需要有足夠的群體免疫力來防止進一步的社區傳播，從而使社會恢復正常；懇切呼籲12歲或以上的兒童、青少年、家長、家庭內的成年人和兒童照顧者接種疫苗。

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責任編輯：鄧凱文