周杰倫演唱會宣布再延期　受疫情影響改早年3月舉行

▲ 周杰倫的世界巡迴演唱會香港站延期。

「周董」周杰倫的世界巡迴演唱會香港站《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2021香港站》，因疫情關係，舉辦日期在去年開始一改再改，延至今年本來決定在8月於中環海濱進行。可惜最後也因為疫情嚴重，再三考慮及溝通後，決定再次延期到明年3月。

主辦單位寶輝娛樂今天（6月30日）發新聞稿表示，鑑於港府昨日（6月29日）宣布將就英國實施地區性航班「熔斷機制」，禁止所有從當地來港的民航客機着陸香港。

至於台灣疫情亦持續，並宣布三級警戒維持至7月12日；香港政府亦可能進一步收緊台灣人入境香港的檢疫及篩檢措施，隔離日數及檢測次數未知會否存變數，大會主辦實在無法在不能預期變化的環境下堅持舉行演唱會，忍痛再一次宣布延期至明年3月。

寶輝娛樂及杰威爾音樂對於4度延期深表無奈及歉意，寶輝娛樂老闆Simon表示，這是相當沉重的決定，因前期準備工作如海濱場地建撘舞台等工程都已籌備當中，跟政府各部門溝通，重印海濱最新入場門票，遇上有假飛出現，又再在門票上增加密制式以保障歌迷利益，所有一切都是為演唱會可順利進行。

但最近入境政策多變，所以跟杰威爾音樂再三商量後，最終決定還是以大家健康為重，延期到明年3月。杰威爾音樂對這次決定也感到無奈 : 「萬分感謝香港的歌迷朋友！我們沒有放棄、懇請大家再等等！」

此外，主辦單位又表示，準備聯合今次共10萬位持有周杰倫演唱會門票的觀眾朋友，創建一個世界紀錄 : 「世界上應該未試過有一個演唱會，超過十萬觀眾，一直持有門券不肯放讓，一等待二年半，我們相信10萬人一同等待兩年半已是個世界紀錄，會嘗試入紙建力士伸請，看看杰倫是否可跟歌迷一起拿到建力士世界紀錄作個紀念，以答謝大家長期持有門票不放不讓的決心。」

已購票者可因應個人情況，決定等明年3月到場觀賞或即時申請退票。