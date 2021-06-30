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【TSA】教育局擬明年6月復辦TSA　明年首季再確認安排

社會 15:59 2021/06/30

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教育局擬明年6月復辦TSA。（經濟日報資料圖片）

全港性系統評估（TSA）因疫情連續停辦兩年，教育局計劃明年6月恢復舉行TSA，將視乎疫情，於明年第一季再確認安排。

教育局日前向各中小學校發出通告，闡述明年的TSA安排。其中小三級的中英數的紙筆評估，將在2022年6月8日及9日舉行，中英文說話評估及中國語文視聽資訊評估則在5月3日或4日舉行。

至於小六的評估，由於2015年起，小六的系統評估只會在單數年份舉行，因此明年小六生將不用考TSA，但學校仍可以自願形式進行評估，及使用考評局的評 卷及報告服務 。中三TSA的中英文說話評估將於下年4月6及7 日以抽樣方式進行，中英數的紙筆評估則會於6月15及16日進行。

另外，教育局表示，會與考評局繼續密切留意疫情發展，並會視乎實際情況及需要，於2022年第一季確認系統評估的安排。

教育局由2018開始，每年以抽樣形式從每所公營及直資學校抽取約 10%的小三學生參加系統評估，今年因疫情取消TSA，局方與考評局及香港教育城合作，安排「善用2021年全港性系统評估材料」，讓學校善用考評局已準備及整合的系統評估材料，了解在疫情下學生的學習情況和跟進學生的支援需要，學校可透過原有的紙筆評估模式，或學生評估網上資源庫（STAR）平台提供的網上評估模式進行。

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責任編輯：黃悅晴

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