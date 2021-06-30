【跨境賣淫】警方破跨境賣淫集團拘15人包括內地妓女　涉以加密通訊軟件招攬嫖客　

▲ 油尖警區瓦解一個跨境賣淫集團。

警方搗破一個活躍於油尖區的跨境賣淫集團，拘捕包括骨幹成員在內的15人，當中11名性工作者沒有經檢疫偷渡來港進行賣淫工作，行動中檢獲約10萬元現金，懷疑是賣淫犯罪得益，和涉及59萬元匯款的找換店單據。

油尖警區行動主任陳駿翔總督察表示，警方發現在油尖警區內有跨境賣淫集團利用沒有檢疫的非法入境者進行賣淫活動，在賣淫活動進行期間，雙方沒有戴上口罩和近距離接觸，容易造成傳播風險。集團會在內地招聘女子偷渡來港，並安排住宿和照顧生活所需，利用加密通訊軟件招攬嫖客。

▲ 警方檢走一批找換店單據。

警方鎖定兩間酒店、一間賓館和兩間無牌按摩院，在前日(28日)展開行動，共拘捕15人，當中包括3名骨幹成員(28至52歲)，一名是從事會計的專業人士，另外11名女非法入境者和一名違反逗留條件的女子(21至39歲)，涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「依靠他人賣淫 收入為生」、 「協助未獲授權進境者留在香港」、「管有他人身份證」、「行使他人身份證」 、「未獲入境處處長批准授權而留在香港」、「非法入境者接受僱傭工作」及「開辦業務違反逗留條件」等罪行，行動中檢獲10萬港元、2000元人民幣和大量找換店單據，單據涉及59萬港元。

▲ 警方檢獲港幣及人民幣現金。

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記者：曾秋文