  • 31°C
香港時間 : 2021630日 (週三) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跨境賣淫】警方破跨境賣淫集團拘15人包括內地妓女　涉以加密通訊軟件招攬嫖客　

社會 16:26 2021/06/30

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

油尖警區瓦解一個跨境賣淫集團。

警方搗破一個活躍於油尖區的跨境賣淫集團，拘捕包括骨幹成員在內的15人，當中11名性工作者沒有經檢疫偷渡來港進行賣淫工作，行動中檢獲約10萬元現金，懷疑是賣淫犯罪得益，和涉及59萬元匯款的找換店單據。 

油尖警區行動主任陳駿翔總督察表示，警方發現在油尖警區內有跨境賣淫集團利用沒有檢疫的非法入境者進行賣淫活動，在賣淫活動進行期間，雙方沒有戴上口罩和近距離接觸，容易造成傳播風險。集團會在內地招聘女子偷渡來港，並安排住宿和照顧生活所需，利用加密通訊軟件招攬嫖客。

警方檢走一批找換店單據。

警方鎖定兩間酒店、一間賓館和兩間無牌按摩院，在前日(28日)展開行動，共拘捕15人，當中包括3名骨幹成員(28至52歲)，一名是從事會計的專業人士，另外11名女非法入境者和一名違反逗留條件的女子(21至39歲)，涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「依靠他人賣淫 收入為生」、 「協助未獲授權進境者留在香港」、「管有他人身份證」、「行使他人身份證」 、「未獲入境處處長批准授權而留在香港」、「非法入境者接受僱傭工作」及「開辦業務違反逗留條件」等罪行，行動中檢獲10萬港元、2000元人民幣和大量找換店單據，單據涉及59萬港元。

警方檢獲港幣及人民幣現金。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文

相關文章

【警長受賄】廉署起訴一名警長涉受賄50萬元　向警方報告三合會社團追收債項資料
今日 15:16
【警長受賄】廉署起訴一名警長涉受賄50萬元　向警方報告三合會社團追收債項資料
【暴動罪成】涉沙田站參與暴動及襲警　3男女罪成還押候判
今日 16:10
【暴動罪成】涉沙田站參與暴動及襲警　3男女罪成還押候判
【壹傳媒停運】壹傳媒明天起正式停運　委派法律顧問跟進員工薪酬
今日 16:26
【壹傳媒停運】壹傳媒明天起正式停運　委派法律顧問跟進員工薪酬

你可能感興趣

【警長受賄】廉署起訴一名警長涉受賄50萬元　向警方報告三合會社團追收債項資料
今日 15:16
【警長受賄】廉署起訴一名警長涉受賄50萬元　向警方報告三合會社團追收債項資料
【暴動罪成】涉沙田站參與暴動及襲警　3男女罪成還押候判
今日 16:10
【暴動罪成】涉沙田站參與暴動及襲警　3男女罪成還押候判
【壹傳媒停運】壹傳媒明天起正式停運　委派法律顧問跟進員工薪酬
今日 16:26
【壹傳媒停運】壹傳媒明天起正式停運　委派法律顧問跟進員工薪酬
罪案 罪行 非法入境 新冠肺炎疫情 入境處 軟件 會計 人民幣

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶