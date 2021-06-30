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【壹傳媒停運】壹傳媒明天起正式停運　委派法律顧問跟進員工薪酬

政治 16:26 2021/06/30

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壹傳媒集團向員工發信，宣布明天起正式停運。（經濟日報資料圖片）

壹傳媒旗下多份刊物，包括《蘋果日報》上周停刊後，該集團董事會今日宣布，將會在明天（7月1日）起停運。

壹傳媒向員工發信公布集團停運，並稱會按勞工法例，跟進員工的補償，不過3間相關公司的資產遭凍結，會委派法律顧問跟進相關員工的薪金及補償。

警方在本月中起，先後拘捕壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、前《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏、執行總編輯張志偉，以及以「李平」及「盧峯」為筆名的主筆楊清奇、馮偉光，全部指涉串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全。其中，張劍虹及羅偉光還押至8月再訊，保安局則凍結了，3間相關公司共1,800萬元資產。

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記者：陳宛彤

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