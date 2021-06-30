【寶寶大過天】朱斐斐演活印傭獲注視　曾患抑鬱暴食靠健身走出陰霾

▲ 朱斐斐星途浮沉曾患抑鬱。

TVB正在熱播的劇集《寶寶大過天》，劇情交代康雅悠（岑麗香飾）重返職場，於是悠悠媽咪Diana（龔慈恩飾）聘請印傭Siti幫忙打理家務，康雅悠面試處處碰壁，最後她受到Siti啟發，面試成功。

這位又乖巧又醒目的印傭姐姐由朱斐斐飾演。現年29歲的朱斐斐於2012年考入第26期藝員訓練班，加入TVB後多演「無名氏」角色，擔心星途的她曾因此患抑鬱症，幸她靠健身舒緩壓力，最後成功康復。

朱斐斐為演好今次《寶寶大過天》印傭姐姐角色，事前做足「功課」，親自到外傭聚腳地中環偷師，留意她們的言行舉止外，更花兩個月時間練印傭姐姐的口音，拿著劇本向「姐姐」請教，錄低後再返家練習。另外拍攝時她以淡妝示人，更改塗馬國明慣用的粉底。

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朱斐斐坦向姜麗文偷師

其實過往TVB亦有不系女藝人於綜藝節目或劇集演外傭姐姐，比如江欣燕剛出道不久，於《歡樂今宵》演菲傭「Maria」。

至於最近期，有姜麗文在2019年起，於《愛·回家之開心速遞》演「高小姐」家傭Liza，輕鬆惹笑的演出獲得激讚。朱斐斐坦言亦有從中偷師，更大讚姜麗文的口音很正。

▲ 姜麗文於《開心速遞》客串演菲傭姐姐。

朱斐斐患抑鬱症及暴食症

朱斐斐入行已9年，雖然曾演出不少劇集，惟大多演人家妹妹或學生妹角色，今次演的印傭Siti較有發揮，所以她感激監製讓其嘗試演這角色。

其實她入行後因為事業發展不太順利，因此令情緒出現問題患上抑鬱症及暴食症，更曾暴肥至40磅，斐斐跟媒體說：「以前年輕時都幾執着，很容易鑽牛角尖。」

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漸放開心情

之後，朱斐斐邊接受心理醫生治療，一靠健身釋放壓力，直至3年前，憑在《愛·回家之開心速遞》演少女版「高栢菲」一角較為人所認識。

後柩她亦慢慢看得開：「就當磨練多幾年，準備得好一點，遇到好角色也容易掌握。」

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直至去年，她於劇集《迷網》飾演大學校花阮燕菁，其中一幕要性感示人色誘鍾志光，令她為網民留意。

而今次於《寶寶大過天》靠演印傭Siti成功跑出，她謂今次的演出讓觀眾看到她的另一面。

同場加映：姜麗文專訪