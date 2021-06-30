【七一升旗】警方呼籲市民不要參與未經批准集結　據悉警方部署過萬警力戒備

社會民主連線、天水連線及守護大嶼聯盟擬於明日(7月1日)舉辦七一遊行，警方已發出反對通知書，有關團提出上訴，亦被公眾集會及遊行上訴委員會駁回。警方重申，參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。法庭最近亦就未經批准集結案作出裁決，參與未經批准集結，不論涉及暴力與否，均屬犯法。而參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。



此外，警方表示，昨日(30日)拘捕2名男子涉嫌藏有炸藥、槍械及彈藥，懷疑與早前有人透過社交媒體散播煽動仇恨貼文，揚言要使用暴力達到極端目的有關，顯示香港依然面對公共安全風險，呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准的公眾活動，當日會在相關地點部署足夠警力，果斷執法，包括進行拘捕。市民如發現任何可疑人或可疑物品，請盡快向警方舉報。

消息指，警隊明日會部署逾萬警力在各區布防，出動反恐特勤隊、鐵路警區人員以及水炮車、裝甲車等，亦不排除會再次封鎖維園。灣仔會展外的金紫荊廣場及會展中心，明早將舉行升旗儀式及慶祝酒會，今早在會展附近已有多輛警車及警員戒備，港灣道入口設置大型水馬，部分岀入口關閉。

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記者：蘇文軒