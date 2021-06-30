【國安法】李家超︰外部勢力仍等機會搞破壞　要加強情報監察系統

▲ 新上任的政務司司長李家超表示，港區國安法實施一年以來，香港社會趨於穩定。（資料圖片）

新上任的政務司司長李家超表示，港區國安法實施一年以來，香港社會趨於穩定，百姓生活回歸常態，完善香港選舉制度條例通過，更使香港的未來充滿希望，不過，外部勢力仍等機會來搞破壞，強調在情報方面，整個監察系統都要加強。

李家超近日接受央視專訪時表示，中央施展「治港組合拳」，維護香港繁榮穩定，但未來仍要防範安全風險，加強國家安全教育，樹立正確的國家安全觀。他又指，很多國家擔心中國強大、和平崛起，圖謀在各方面去攻擊中國，強調「這個風險要盯住」。

他指出，國家安全教育是一個持續而且長遠的事業，國安法實施前，香港民眾國家意識薄弱，國家安全意識更薄弱，因此，國家安全教育要主動、積極，以這兩個態度去推動國家安全教育。

李家超認為，如今香港社會人心思定，未來將盡快恢復經濟民生，融入國家發展，「十四五」規劃以及大灣區創造無限機會，期盼香港再次繁榮穩定，再次發揮東方之珠的魅力。

另外，特首林鄭月娥接受《東周刊》訪問時表示，港區國安法實施一周年，形容國家安全立法是由中央主導的重大決定，並不可能由本港提出，而行政長官是參與其中。她提到，當時中央看到本港情況出現風險，甚至到忍無可忍的地步，於是中央果斷出手解決問題，認為國安法猶如「定海神針」。

她又指，參與國安立法的香港官員不足10人，她自己要親手打文件防止機密外洩，而參與立法的高官被西方制裁，對自己同家人影響深遠，不過深信自己和官員為香港做了件大事。

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責任編輯︰尹櫻霖