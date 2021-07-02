【超市大搜查】《LDK》實測18款紙尿片褲　邊款紙尿片褲吸濕力高？【附完整名單】

紙尿片褲長期接觸嬰幼兒幼嫩肌膚，父母都想選擇的最好給子女，日本雜誌《LDK》今年對市面上18款紙尿片及紙尿褲進行實測，結果發現，MOONY 超透氣紙尿片整體分為第一位，包括吸濕比率達A級；深受港媽歡的花王Merries紙尿片整體分排雖第三位，但吸濕比率亦有A；另Natural moony man 紙尿褲整體分排第一位，當中不易變形、柔軟性、吸濕比率全奪A。

是次《LDK》抽查市面上9款受歡迎的紙尿片及9款紙尿褲樣本，分別實測尿片褲不易變形、柔軟性、吸濕比率及易用性四方面，其中不易變形中，要測試的是透氣度、是否容易變形；吸濕比率則會實測尿片褲的吸收速度是否快。結果發現，深受港媽歡的花王Merries紙尿片整體分排雖第三位，但吸濕比率亦有A。

詳細9款紙尿片樣本實測結果，請點擊看大圖：

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是次《LDK》亦實測市面上9款受歡迎的紙尿褲樣本，結果發現，Natural moony man 紙尿褲整體分排第一位，當中不易變形、柔軟性、吸濕比率全奪A，Pampers紙尿褲排第4位，但吸濕比率達A。

詳細9款紙尿褲樣本實測結果，請點擊看大圖：

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責任編輯︰黃存新