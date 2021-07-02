  • 32°C
香港時間 : 2021702日 (週五) 13:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】《LDK》實測18款紙尿片褲　邊款紙尿片褲吸濕力高？【附完整名單】

兒童健康 13:33 2021/07/02

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

紙尿片褲長期接觸嬰幼兒幼嫩肌膚，父母都想選擇的最好給子女，日本雜誌《LDK》今年對市面上18款紙尿片及紙尿褲進行實測，結果發現，MOONY 超透氣紙尿片整體分為第一位，包括吸濕比率達A級；深受港媽歡的花王Merries紙尿片整體分排雖第三位，但吸濕比率亦有A；另Natural moony man 紙尿褲整體分排第一位，當中不易變形、柔軟性、吸濕比率全奪A。

是次《LDK》抽查市面上9款受歡迎的紙尿片及9款紙尿褲樣本，分別實測尿片褲不易變形、柔軟性、吸濕比率及易用性四方面，其中不易變形中，要測試的是透氣度、是否容易變形；吸濕比率則會實測尿片褲的吸收速度是否快。結果發現，深受港媽歡的花王Merries紙尿片整體分排雖第三位，但吸濕比率亦有A。

詳細9款紙尿片樣本實測結果，請點擊看大圖：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

是次《LDK》亦實測市面上9款受歡迎的紙尿褲樣本，結果發現，Natural moony man 紙尿褲整體分排第一位，當中不易變形、柔軟性、吸濕比率全奪A，Pampers紙尿褲排第4位，但吸濕比率達A。

詳細9款紙尿褲樣本實測結果，請點擊看大圖：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰黃存新

兒童健康 食用安全 育兒用品

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶