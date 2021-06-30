【希望小學】古天樂內地捐建學校被廢棄　校園破舊網民為古仔心痛

▲ 網民都為古天樂心痛。

眾所周知男神古天樂一向樂善好施，堪稱大慈善家。因為008年四川汶川地震發生後，古仔見當地多間學校倒塌，於是他決定捐錢建校助學童，在翌年成立「古天樂慈善基金」後在中國各地興建希望小學。

據悉，古天樂到今已在內地捐建135間學校，此外還有18間醫療室、1座小水利工程、750口水窘，絕對是既善心又闊綽的大慈善家。

可是，近日有內地網友到古天樂約在2009年以18萬港元、在貴州省捐建的「紅光古天樂小學」，卻發現該校早已荒廢。

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學校停辦荒廢

原來該校學校早約4年前已停辦，人去樓空。據拍此影片的網民稱，此學校剛建成時，當地居民都踴躍送小孩這來上課，並大讚古天樂善心。

可是年月變遷，因為大多數農村人都轉向城市生活及工作，再加上附近已有新興建的學校，所以「紅光古天樂小學」慢慢被廢棄。

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從影片所見，學校外雜草叢生沒有清除，而且日久失修下，建築外牆已破損甚至長青苔。

網民見到此片後，很多都替古天樂心痛。另外亦有網民指，這反映時代在進步，該校才漸被「淘汰」，認為古天樂應為此感欣慰。

同時有網民認為學校外表雖然破舊，但看來建築物的基礎結構仍很穩固，認為只要裝修一下可以再用。

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