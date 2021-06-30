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【大學發展】港大有意於深圳建校　副校長申作軍負責統籌

社會 17:06 2021/06/30

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港大擬於深圳建分校。（經濟日報資料圖片）

港府積極推動大灣區發展，高等教育亦是重要一環，近年本港多所大學有意在內地設分校。香港大學副校長（研究）申作軍接受表示，校方正與內地相關部門商討於深圳增設校區事宜，為港大進行的研究吸引資源及人才。

申作軍在《香港大學通訊》5月份通訊（HKU Bulletin）中表示，港大在多方面有進步空間，如在研究效率方面，部分教授缺乏資源，不能維持大規模的研究團隊，令研究受影響。他透露，港大正爭取在內地增設校園，理念為「一間大學，兩個校園」（one university, two campuses），希望師生可自由往返兩地，亦可在大灣區興建實驗室及獲得資源，吸納人才及提升研究效率。

申作軍。（港大圖片）

香港浸會大學於2005年已經與北京師範大學，於珠海合辦聯合國際學院。香港中文大學則於2014年與深圳大學合辦香港中文大學（深圳）。而香港科技大學的廣州分校，預計明年9月開校。

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記者：黃悅晴

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