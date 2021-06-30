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【2元乘車優惠】羅致光指「長車短搭」不屬濫用行為　籲乘車時向營運者展示「樂悠咭」

社會 17:10 2021/06/30

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羅致光指，「長車短搭」並不是濫用行為，僅可稱為不適當的使用。（馮漢柱攝）

政府今日（30日）宣布，明年2月27日開始，落實優化二元乘車優惠計劃，合資格年齡由目前65歲下調至60歲，料逾60萬名60至64歲人士可受惠，新受惠人必須申請和使用「樂悠咭」個人八達通卡。

勞工及福利局局長羅致光承認，即使有關方案推出後，處理「長車短搭」的問題仍十分困難，但強調這個情況並不是濫用的行為，因為現時2元乘車優惠是容許有關行為，僅可稱為「不適當的使用」。

他續指，當局會呼籲使用者在考慮公帑使用後，選擇較短程的公共交通工具，又指若規定運輸工具分別提供短程或長程服務，會涉及整個運輸流量和壓力的考慮，故不能透過一個方案解決所有問題。

羅致光稱，另一濫用問題是如何確認使用者為合資格人士，即使設計附有個人相片、附有中、英文名字的「樂悠咭」，但仍然不能百分百保證使用者為合適用家，但相信在顏色設計仍方便營運者鑑辨，盡量減少不適當的使用和濫用情況，

他希望使用「樂悠咭」的人士，將來乘搭公共交通工具時，不要將咭藏於銀包內，最好是使用時展示出來，方便辨識，但坦言「即使揸住張卡同相，通常都會有口罩，所以宜家難度會更高」，呼籲市民奉公守法。

運輸署助理署長黃志光表示，目前主要有2種監察模式，包括巴士車長可要求使用者出示「樂悠咭」確認身份；至於港鐵、渡輪則設有入閘機，過往會安排特定人負責執勤，過往亦曾成功揪出不適當使用2元計劃的人士，有關工作會持續進行。

他又指，「樂悠咭」上會有使用人的照片及中、英文姓名，而拍咭時會有不同聲響和燈號，方便執法人員辨識。

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記者：陳子謙

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