【清水沖涼】YouTuber實測1年用清水洗澡　皮膚科醫生拆解成效+適用人士

▲ YouTuber實測1年僅用清水洗澡，皮膚科醫生拆解成效及適用人士。

台灣一位Youtuber過去一年以來僅用清水洗澡，大讚慳錢兼環保，且洗得乾淨，清爽不黏膩。有關做法引起網民熱議，有皮膚科醫生表示，此方法確實可行，但提醒有幾類人士不宜用清水洗澡。

台灣Youtuber「NanaQ」日前發佈影片，指自己1年來僅用清水洗澡，除了洗髮餅外，不用其他沐浴產品。她大讚，用清水洗澡省錢、省時、慳位兼環保，又指即使不用沐浴產品，亦同樣洗得乾淨。

她表示，平時洗澡會用溫水，並用手搓洗身體每個部位，沒有使用其他輔助工具如沐浴球或去角質產品。她續指，自己一向大汗，不過即使是運動出汗後或生理期期間，亦堅持只用清水，但感覺依然乾爽、不黏膩，沒有殘留異味，私處亦不會痕癢，並揚言會繼續用清水洗澡。

影片引起網民熱論，不少人質疑NanaQ的做法，指單靠清水無法徹底清洗乾淨，「不太可能吧...身體上一堆細菌」、「現在細菌病毒很多，不使用肥皂、沐浴乳真的很難把細菌洗掉」。

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當地皮膚科醫生蔡逸姍接受媒體訪問時表示，清水洗澡其實可行，但強調只適用於乾性肌膚人士，另外醫生亦會建議1歲以下嬰兒、濕疹或異位性皮膚炎的患者使用清水洗澡。患有皮膚疾病的患者，若使用清潔力過強的沐浴產品，可能會破壞皮脂膜，刺激肌膚，加重病情。

她提醒，有3類人士不適宜只用清水洗澡，分別是：

油性肌膚人士

有體臭、狐臭人士

背後、胸前容生暗瘡人士

因為這些患者身上的油脂分泌比較旺盛，只用清水沖洗，油水不互溶，清潔的效果就有限。

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責任編輯：羅嘉欣