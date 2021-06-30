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【賭王千金】何超盈何超欣斥6千萬掃車位　獲四太送13億豪宅學習投資

娛樂 17:49 2021/06/30

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四房兩位千金再度入市。

位於山頂聶歌信山道的超級豪宅Mount Nicholson，早前拆售車位，曾以千萬元的車位成交轟動市場。而有關此物業的車位成交紀錄亦逐一曝光，其中賭王何鴻燊兩位千金何超欣及何超盈，便合共斥資5,939.94萬元購入屋苑6個車位，每個車位成交價989.99萬元，而兩姐妹繼持有Mount Nicholson單位後，再買入車位。

【賭王孻女】21歲何超欣麻省理工雙學位畢業　何猷君讚妹讀書最叻︰佢超越咗我

今日有報導指，依據土地註冊處資料，Mount Nicholson其中3個車位的新買家為何超欣（HO ALICE CHIU YAN），何超盈（HO SABRINA CHIU YENG）則購入另外3個車位，每個車位需各支付371,247元稅款，連同稅項及車位買入價，姐妹共涉資約6,160萬元，成該豪宅盤至今最大手買賣。

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事實上，賭王四太梁安琪是Mount Nicholson的大業主，於2016年便以共13億元，買入Mount Nicholson共四個住宅單位，送給兩名90後女兒何超欣及何超盈，當時四太便指送樓希望讓女兒學習投資。

Mount Nicholson是超級豪宅。（經濟日報圖片）

【四房千金】賭王孻女與上流閨密組跳舞女團　何超欣活躍社交活動富貴朋友圈曝光

賭王千金投資有道

作為賭王何鴻燊四房長女的何超盈，自幼習畫，大學時曾在保利拍賣當過實習生，近年成為矚目的收藏家，擔任保利澳門拍賣董事兼首席執行官，曾以6,900萬人民幣在北京保利的春拍投得大師吳冠中的畫作《木槿》，令市場矚目。

而她曾在社交平台曝光家居，亦可見有不少價值連城的收藏畫作，投資眼光精明。

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四房孻女何超欣，同樣讀書了得，近日超欣以21歲之齡於美國麻省理工學院（MIT）位畢業，超越了哥哥何猷君，成家中學霸。

同場加映：林夏薇訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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