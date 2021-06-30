【2元乘車優惠】政府預留2億元更換「樂悠咭」　羅致光：若不使用濫用風險更大

▲ 羅致光指，隨著長者人數愈多，會更多人使用「樂悠咭」，相信濫用風險會更大。（馮漢柱攝）

政府今日（30日）宣布，明年2月27日開始，落實優化二元乘車優惠計劃，合資格年齡由目前65歲下調至60歲，料逾60萬名60至64歲人士可受惠，新受惠人必須申請和使用「樂悠咭」個人八達通卡。運輸署助理署長黃志光表示，已預留2.08億元一次性的費用，作為更新系統及換卡支出。

勞工及福利局局長羅致光表示，雖然有濫用個案的數字，但無法估計仍有多少人繼續濫用2元優惠，參考奉公守法的地區例如新加坡濫用情況，初步估計可以4至5年時間可以補償減低濫用情況的開支，又相信長期利益更明顯。

他續指，隨著長者人數愈多，會更多人使用「樂悠咭」，相信濫用風險會更大，又指當有關優惠年齡資格由65歲降至60歲，擔心若不使用指定設計的「樂悠咭」，濫用情況會更嚴重，「因為60至64歲人士有部分真係好年輕」，所以在抽查和監管等方面難度會更高，故難以估計今次使用「樂悠咭」可以節省多少公帑。

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記者：陳子謙