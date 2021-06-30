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【疫苗接種】浸大參與外展接種　約200名師生在校園打針

社會 17:51 2021/06/30

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聶德權與衞炳江一同視察浸大師生接種疫苗情況。（政府新聞處）

政府外展服務隊到香港浸會大學為師生接種疫苗，公務員事務局局長聶德權今日（30日）到場視察。

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聶德權與浸大校長衞炳江一同視察浸大約200名學生和教職員在校園接種疫苗情況。聶德權在社交網站表示，學校師生及教職員密集、又共用公共設施，都容易傳播病毒，而接種疫苗能提供最佳的保護，呼籲更多學校，不論是大、中、小學也一齊參與接種，為及早恢復面對面授課創造條件。

聶德權又引述就讀商科的同學說，其身邊有不少同學早已接種，自己須一向怕打針，但看到這麼多人接種後都沒有不良反應，最終決定接種；亦有語言系教師坦言，面對面授課效率比較高，期待9月恢復面授課，又指能夠安排在校內接種非常方便

企業和團體若有足夠接種疫苗的員工數目，及足夠的合適地方，可透過疫苗接種外展服務，讓其員工接種疫苗。企業和團體可於星期一至五上午9時至下午6時致電外展接種服務熱線3904 1490安排外展服務。 自政府推出外展疫苗接種計劃以來，局方已為香港體育學院、國際專業服務企業、地產發展商、金融機構、建造業界、公共事業機構、地區團體、物管企業和大專院校提供外展疫苗接種服務。

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴　

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