【都市病】本港約百萬人出現偏頭痛　解構4種頭痛類型

▲ 偏頭痛患者會對聲音或光線特別敏感。

不少港人經常出現頭痛情況，有調查指，偏頭痛病發率為12.5%，推算近百萬港人受此困擾，當中25至44歲為發病高峰期，女性患偏頭痛的機會比男性高3倍。頭痛類型甚多，除了偏頭痛，較常見還包括緊張型頭痛、叢集性頭痛、竇性頭痛。

偏頭痛（Migraine）

偏頭痛成因甚多，醫學界暫時仍未得出一套定論解釋痛症因何而起。本港腦神經科專科醫生方嘉揚醫生表示，偏頭痛的症狀遠比普通頭痛強烈，並令人身體虛弱。

疼痛部位：單側或兩側，後尾枕或整個面部

疼痛程度：如脈搏般「跳痛」，活動或晃動時痛感會加劇，痛楚可持續4至72小時

伴隨症狀：可引致疲倦、噁心、對聲音或光線特別敏感、視野模糊、難以集中精神

偏頭痛1分鐘自測：若有其中4題的答案為「是」，代表很大機會患偏頭痛，應立即向醫生查詢。

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緊張型頭痛（Tension headache）

綜合高雄市立凱旋醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院網站的資料，多由緊張與壓力造成，導致頭部肌肉持續收縮而引發頭痛。患者常處於繃緊狀態，難以放鬆，頭頸肌肉尤為敏感，長期處於收縮狀態。

疼痛部位：兩側，以頸部、後腦、太陽穴為主

伴隨症狀：焦慮、失眠、心悸、胸悶、腸胃不適

叢集性頭痛（Cluster headache）

綜合高雄市立凱旋醫院、臺中榮民總醫院網站的資料，叢發性頭痛較常於睡覺時發生，患者多為青壯年男性。

疼痛部位：單側，眼眶四周、額頭，持續約10分鐘至2小時

伴隨症狀：眼結膜充血、流淚、流鼻水、前額及臉部腫脹

竇性頭痛（Sinus headache）

根據高雄醫學大學附設中和紀念醫院網站的資料，竇性頭痛由鼻竇炎引起，相關病例其實很少見。

疼痛部位：前額、臉部、耳朵或牙齒任何部位

疼痛程度：向前傾或彎腰時痛楚會加劇

伴隨症狀：鼻竇黏膜腫脹、發炎

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責任編輯：羅嘉欣