【大學發展】港科大（廣州）校園首棟建築封頂　預計明年3月完工

▲ 港科大（廣州）首棟建築於今日（30日）封頂。（學校提供）

位於廣州南沙的香港科技大學（廣州）學術大樓首棟建築於今日（30日）封頂。

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港科大（廣州）將於明年9月開學，副校長吳景深表示，學校將有約150名專任教師，目前，已有70多位教師已接受聘書，包括多位香港科技大學的資深教師將前往廣州校園參與創校工作。他又指出，今天封頂的核心建築，將有多個科研實驗室進駐，包括：納米系統製造實驗室、電磁/聲波實驗室等。

港科大（廣州）校長倪明選就透過視像通話表示祝賀，他說，封頂標誌著校園建設取得重大進展，團隊有信心、有決心，將學校建設成為內地與香港高等教育合作辦學的典範、國際知名的高水準大學。

港科大（廣州）一期工程總建築面積約63.6萬平方米，項目預計2022年3月完工，5月移交校方，9月開學。

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責任編輯：黃悅晴