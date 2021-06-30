【新冠疫苗】本港上周有181宗接種疫苗異常事件　未錄接種14日內死亡個案　

▲ 本港上周有181宗接種疫苗異常事件，未錄接種14日內死亡個案。（經濟日報資料圖片）

新冠疫苗接種持續，本港截至周日(27日)過去一星期，接獲181宗涉及曾接種疫苗人士的異常事件報告，較對上一周有142宗稍增；醫管局則未有錄得涉於離世前14日內接種疫苗，並與疫苗有潛在關聯的死亡個案；累計至今接獲3,928宗異常事件報告，並有22宗死亡個案涉曾於離世前14日內接種疫苗，當中並無死亡個案與接種疫苗有關。

當局表示，截至6月27日晚上8時，本港市民合共接種超過356萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的巿民約215萬名，佔全港12歲或以上人口的31.6%；而衞生署共接獲3,928宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.11%，就涉及接種疫苗人士死亡個案，有22宗涉及曾於離世前14日內接種，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

截至6月27日，疫苗臨床事件專家委員會已總結6宗死亡個案，與疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯，1宗尚待處理；認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

另外，根據醫管局資料，本港5月31日至6月27日期間，有68宗死亡個案曾接種疫苗，即每10萬接種人口就有3.2宗，而同期有3367宗死亡個案未曾接種疫苗，每10萬人口比率較高，達63.2宗，而整體死亡率與過去三年同期數字相若。

同期錄得6宗急性中風死亡個案曾接種新冠疫苗，即每10萬接種人口就有0.3宗，低於未有接種人士急性中風死亡每10萬人口比率達0.19宗，有99宗急性中風個案未有接種疫苗。同期未有錄得急性心肌梗塞死亡個案曾接種新冠疫苗。

至於流產個案，接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有5.4宗，與未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每十萬人有24.8宗比較，前者比率較低，當局指根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

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記者：陳正怡