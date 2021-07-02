【新手爸媽】曾歷讀書壓力大每次考試嘔吐　梁麗翹拒做虎媽實踐蒙特梭利教女

▲ 曾歷讀書壓力大每次考試嘔吐，梁麗翹拒做虎媽實踐蒙特梭利教女。

2011年經港姐入行的無綫藝人兼《東張西望》主持梁麗翹（Nicole），2017年與金融才俊Nic結婚。喜愛小朋友的小倆口婚後火速造人成功，2018年5月榮升靚媽，育有可愛女兒Nanette。形容自己以前「跳跳紮」的Nicole，自女兒出生後便以家庭為重，成為深閨媽媽，「感覺我有多一個人需要負責任，任何事都會想深幾層。」

▲ 無綫藝人兼《東張西望》主持梁麗翹。（陳家瑩攝）

憶半夜穿羊水跑醫院 女兒出生像ET

憶起女兒出生經過，Nicole記得，穿羊水的前一晚還與朋友在樓下餐廳吃晚飯，「當時已經感覺到陣痛，但我不清楚，以為是假陣痛，就沒有理會太多。」

回家後，渾身不自在的Nicole每隔10分鐘便上廁所一次，如是者她嘗試3至4個小時，「我以為我有嚴重便秘，好需要去廁所，但我去不到。」直到凌晨3時，Nicole嘗試入睡，沒想到一躺下床轉身便聽見「啪」一聲，才醒覺原來穿羊水，兩夫婦立刻趕至醫院。

陣痛數小時，在產房用力10多分鐘後，女兒終於出生。原本有700度近視的Nicole對女兒的第一印象是「血淋淋的東西」，之後又聽見丈夫說，「BB個頭好似ET，尖尖的。」Nicole心想，「我的女兒是一個血淋淋的ET！」接著，Nicole抱起女兒，感受懷胎十月的愛情結晶品。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

為餵母乳患乳腺炎 因女兒嘔奶傷心

女兒可愛易湊，出生3個月便成功戒夜奶，惟嘔奶的問題嚴重，Nicole一度悲傷不已。由於女兒體內的器官發展未完善，導致她容易嘔奶，「BB試過一餐喝完奶，我明明已掃風3次，不知為何她可以嘔10次。」Nicole那時最不想為女兒掃風，只能盡做。

我很不開心，餵哺人奶已經好辛苦，又患有乳腺炎，但你卻全部嘔出來。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

「TRICK」教育方法

對於教育，早在女兒出生前，喜愛閱讀的丈夫已看過不同的育兒書籍，看中了蒙特梭利教學法。而小時候在溫室長大的Nicole，感覺以前的自己不夠獨立，希望將來能培育一個獨立、有批判性思考的孩子，最終兩夫婦共識用蒙特梭利教育法教導女兒。另外，Nicole又看過一本書，作者是3位成功人士的媽媽，當中提及「TRICK」教育方法的5項原則。

T=Trust 信任

Nicole信任女兒，先不會認為她甚麼都做不來，在安全的情況下會放膽讓女兒嘗試。一家三口曾嘗試做蛋糕，Nicole讓女兒嘗試打蛋、切香蕉等等，「在我的監督下，我都會讓她嘗試用刀，但將盤子放進焗爐就由我負責。」

R=Respect 尊重

Nicole尊重女兒的想法，她表示，不能只有大人決定，拒聽小朋友的看法，「即使她只有3歲，我們也要一齊討論，她會明白我們的看法。小朋友感受到父母的尊重，對其發展也會更好。」

I=Independent 獨立

Nicole舉例，她會讓女兒選擇自己想穿的衣服、鞋子、倒水及拖地等，「先告訴她怎樣做，再放手給她機會自己選擇、自己做，這可以訓練她的獨立性，不能事事都依賴別人。」

C=Collaborate 合作

Nicole稱一家人各有分工，吃飯後女兒會自己將碗筷放入鋅盤，她則會負責洗碗，一家人一起合作。

K=Kindness 友善

Nicole認為，父母要對女兒寬容友善，感染女兒對其他人一樣。「我們要求她成為有禮貌、友善的孩子，每次在樓下遇見保安叔叔姨姨，我們都要她向姨姨問好，她不說我就站在原地，等她打招呼。」

▲ 女兒Nanette今年3歲。（Instagram圖片）

可愛女兒性格鬼馬 口齒伶俐

女兒Nanette如今已經3歲大，Nicole形容女兒的性格鬼馬有趣、口齒伶俐，說著說著臉上不禁掛起幸福的笑容。她猶記得，一次教導Nanette學習形容詞大、小、高、低的時候，令Nicole哭笑不得。

我叫她坐下，但她卻站起來，對我說︰『嗱！這個就是相反詞喇！』

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

昔日考試壓力大到嘔 送女兒讀國際校

由於不想Nanette感到學習壓力，Nicole讓她在國際學校讀書。中學前曾在香港接受傳統教學的Nicole，深感本港讀書的緊張氣氛，她表示：

那時的同學好勤力，9月開課，他們已在溫習新學期的課程，我記得中史考試，他們竟然將整本中史書背下，而我每次考試都會嘔，我覺得好大壓力。

▲ Nicole希望女兒成為一位有批判性思考及獨立的人。（陳家瑩攝）

後來，Nicole到美國升學，找到適合自己的學習方法，大學更畢業於美國波莫納加州州立理工大學的音樂商業學士課程。

我不想女兒在學習上有壓力，我不需要她科科A，但我想她有批判性思考，不只是死記硬背。

Nicole早前更開設個人YouTube頻道分享瘦身扮靚心得、與女兒相處趣事及親子好去處等日常。

同場加映：計劃生第二胎與女兒結伴成長 黃澤鋒操fit自己：想見到女兒結婚生子

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

髮型：Oscar Ngan @ ii ALCHEMY Hair

場地：Magen.Studio

記者：梁節儀