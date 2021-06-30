【爆竊集團】5名外籍男女組團爆竊　涉港九4案掠21萬元財物

▲ 警方搗破一個非華裔爆竊集團，拘捕5人，並檢獲一批爆竊工具。（曾秋文攝）

灣仔警區搗破一個由非華裔成員組成的店舖盜竊集團，先後拘捕集團主腦等5名外籍男女，相信涉及最近位於港九多處發生的共4宗爆竊案，損失總值21萬元。

灣仔警區重案組第一隊主管督察黃長俊表示，被捕包括4男1女(36至57歲)，其中2男1女是菲律賓籍，餘下2人是英國籍男子，均持本港身份證，逗留本港5至10年以上，報稱任職送貨員、建築工人和無業，涉嫌「入屋犯法」及「處理贓物罪」罪名。

警方最近接獲4宗在油麻地、尖沙咀、西營盤和跑馬地的商戶報案，指在凌晨時分被賊人爆竊，損失包括約11萬元現金、1個夾萬、7部智能電話、2部手提電腦及約27枝名酒等，總值約20萬元。警方發現相關案件犯案手法一致，主要針對保安程度較低的地鋪，經深入調查發現屬同一爆竊集團所為。該集團分工精密，2名菲律賓籍男子為集團主腦，負責爆破和搜掠財物，用工具打破店舖的玻璃門或撬開門鎖，得手後乘坐的士逃走，途中多次轉換的士以逃避警方追捕，另外3人則負責「睇水」和處理贓物。

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警方成功鎖定一個位於銅鑼灣利園山道的單位，並進行埋伏式拘捕行動，昨日(29日)凌晨1時先拘捕3人，並在疑犯身上搜出1.2萬元現金和一部手機，相信是案中失物；同日早上搜查主腦在北角租住的一個單位，再拘捕一名43歲菲籍女子，檢獲一批爆竊工具，至晚上在北角拘捕一名英籍男子，相信已瓦解該爆竊集團。警方相信，是次行動已瓦解一個近期活躍，並針對低設防商戶的非華裔跨區爆竊集團，他們之間的認識經過仍需調查，估計經由朋友介紹，並已認識一段時間。

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記者：曾秋文