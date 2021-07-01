【最美外婆】余安安學會放下自我向女兒說對不起　單親媽捱大兩女榮升外婆幸福抱孫

▲ 單親媽媽余安安獨力湊大兩名女兒，如今榮升最美外婆，一家人非常幸福。

靚足多年的余安安剛於6月初，以61歲之齡榮升「最美外婆」，大女李文琪一索得男，余安安連日來弄孫為樂，更勾起她當年湊大女兒文琪和文騫的日子。余安安自與前夫李萬祺離婚後，復出拍戲賺錢獨力養大兩女，現見證女兒成家、孕育下一代，余安安百般滋味在心頭。

今年3月時，余安安宣布大女文琪懷孕，摸著女兒的孕肚難掩喜悅。她憶述當得知女兒懷孕時，與女婿齊齊興奮得流淚披面。「我們都好開心、好感動，但興奮過後就開始『父母上身式』擔心，始終佗BB的過程和生育也非易事。」

▲ 余安安的大女文琪和女婿Jeremy榮升爸媽。（余安安IG圖片）

幸好文琪懷孕時沒有大問題，整個孕期都舒服、開心，情緒沒有波動，余安安認為或許是遺傳了自己的樂觀性格，當年她懷孕時，也是懷著感恩的心做媽媽。

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開通外婆樂於學習湊B新事物

「女兒沒有問我太多事情，只是有些鎖碎東西我見她未買，我才提點她。」余安安知道時代不同，資訊又發達，應放手讓下一代自行處理懷孕生育問題，她更樂於學習新事物。

原來現在的奶樽要BB啜著才出奶，令母乳餵哺及奶樽餵哺較易融合；我們以前又會分別將對講機放在BB床和我的房間內，但現在拍攝BB的攝錄機有聲有畫面！

▲ 余安安認為主持《日日媽媽聲》最大的挑戰是對著鏡頭，因做演員很少望鏡頭，起初很不習慣。（湯炳強攝）

隨著年月過去，物質豐盛了許多，但育兒之道卻需從前人經驗吸收。余安安早前主持的育兒訪談節目《日日媽媽聲》，與眾多父母級嘉賓傾盡無數育兒話題，並邀請有艱苦經歷的媽媽分享心路歷程。文琪成為節目的頭號粉絲，每集都與媽媽一起收看，吸取育兒經。

好開心大家的評價都很正面，很喜歡收看，尤其是有困難的媽媽，我們要給予支持和讚揚，很多朋友都說被感動得落淚，這一部分我也都很喜歡，做媽媽真的不簡單。

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母女起爭執 媽媽先寫道歉信

余安安於80年代末成為新手媽媽，她自言當年已非傳統媽媽，以開放式育兒，重視溝通和互相體諒，套落現今社會都適用。余安安與兩女兒天南地北無所不談，但母女間難免有爭拗，要維繫感情，最重要是懂得說對不起。

她們小時候，當我有誤會或怪錯她們時，我都會先道歉，說句對不起，母女沒有隔夜仇。

當大家拗到面紅耳赤時，很難開口說對不起，余安安有一個萬試萬靈的方法，倘不能開口，便靠文字幫忙。「首先我是一個不吵架的人，所以一有爭拗，我會先返入房讓大家冷靜，然後我會寫信或寫email解釋整件事，她們閱畢後有時會回信，有時第二日見面再談，跟我說對不起。」

單親媽媽盼身邊有人分憂

一直專心相夫教女的余安安，在女兒十多歲正值青春期時，決定與前夫離婚，獨力湊大兩女兒。她感言做單親媽媽最辛酸，就是當小朋友有反叛爭執時，身邊沒有一個伴為她分擔喜與憂，十分煎熬。

▲ 余安安的女婿Jeremy融入家中，守護太太一家。（余安安IG圖片）

當女兒長大後懂性，可以陪媽媽分憂，最難捱的日子終於過去。余安安一直堅持身教女兒凡事要坦承相對，在父母分開一事上，她也坦白相告，「我不會欺騙她們，當時大女比較年長，較能理解事情；細女還年幼，我只能簡單解釋，她們（情緒）都OK。」

三母女如朋友般相處，女兒也願意打開心窗與媽媽分享一切。余安安教女平衡好媽媽與朋友的角色，惟在女兒的品德方面，她堅持以媽媽角度教女，必須尊重及以禮待人。

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復出拍戲供書教學 培育女兒自律

「反而讀書成績我沒所謂，最重要讀得開心。」她從來不是坐在女兒身旁伴讀的媽媽，認為讀書應交由學校教導，媽媽在家應多給予孩子愛護與關心。

我沒有強迫她們讀書做功課，但我從小就灌輸她們一個觀念︰讀書是你的責任，如果成績不佳，是你自己不努力、是你的選擇，慶幸她們從小就很自律。

▲ 余安安澄清自己不是健身教練，只是多年來有跟教練操fit，並保持了30年運動習慣，一星期最少做3次帶氧運動，並會拉筋及舉重去鍛鍊肌肉。（余安安IG圖片）

訓練她們自律、獨立，是余安安對女兒的要求，但要真正學會獨立，她認為孩子要出國讀書才行，故她離婚後復出拍戲賺錢供書教學，並送女兒到海外升學，大女選擇赴英國讀法律、細女去美國讀市場學。

我想讓女兒見識世界，其次香港的環境始終較寵愛一點，我們家有工人，她們難以真正獨立，去外國讀書就要靠自己，我覺得這是很好的成長鍛鍊。

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視女婿如兒子 拒絕縱容孫仔

縱然不捨得女兒離開，但為了女兒成長，余安安都要學會放手，只能偷偷垂淚。幸好女兒畢業後都選擇回流香港工作，細女從事市場營銷工作，大女則成為律師，更覓得如意郎君Jeremy，兩人於2016年結婚，今年榮升爸爸媽媽，余安安對這名靚仔女婿非常滿意，當他是兒子一樣疼錫。

是我多了一名兒子，所以我對『兒子』就像對女兒一樣，都以朋友式相處，所以大家相處得好好。

▲ 余安安對演戲仍充滿熱誠，希望將來遇到更多好角色挑戰自己。（余安安IG圖片）

在余安安的IG上，不難發現Jeremy常陪伴三母女左右，成為她們強大的保護盾。如今四人的家庭焦點全落在BB Declan身上。訪問時正值文琪臨盆之前，余安安強調自己對孫仔只會愛錫，不會縱容。

愛錫與縱容是兩回事，見到他做錯事、沒有禮貌，或者他在大庭廣眾喧嘩，若果不教導他，就是縱容，我一定會教。

現忙於湊孫的她，似乎有「反口」之嫌，她最新分享的孫仔照片中，留言大讚孫仔好可愛，原來抱孫的感覺是如此幸福，「之前我話我會錫但唔會縱！不過而家……直情唔想放手！」

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記者︰林綺玲

服裝：MARINA RINALDI

化妝：諺曈·小白

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