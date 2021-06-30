【疫苗獎賞】嗇色園黃大仙祠推大抽獎涉值逾132萬　獎品包括3尊黃大仙師金身神像

▲ 嗇色園黃大仙祠今日（30日）公佈「百周年紀慶抽獎活動」疫苗抽獎活動，已完成接種兩劑疫苗市民可進行抽獎，將送出3尊價值88,800元的黃大仙師金身神像、100個已開光的黃大仙足金吊墜及600張財神金箔卡，總值超過132萬元。（嗇色園黃大仙祠網站）

為鼓勵市民接種新冠疫苗，商界及多個機構推出不同獎賞及抽獎作為鼓勵。嗇色園黃大仙祠今日（30日）公布「百周年紀慶抽獎活動」疫苗抽獎活動，將送出3尊價值88,800元的黃大仙師金身神像、100個已開光的黃大仙足金吊墜及600張財神金箔卡，總值超過132萬元。已完成接種兩劑疫苗市民可進行抽獎。

黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長提到，在9月15日或之前完成接種兩劑疫苗市民可以進行抽獎，由明日起開始登記。有意參加市民需親身到黃大仙祠總辦事處登記，核對香港身份證及疫苗接種紀錄，並填寫抽獎卡。

李耀輝續指，抽獎將會在9月17日晚上嗇色園百周年紀慶花燈廟會開幕禮進行抽獎，屆時將設現場直播。抽獎獎品有嗇色園黃大仙祠一百周年黃大仙師金身神像，每尊價值88,800元，名額3個；另有一百周年紀念金吊墜，每枚價值10,000元，名額100個。得獎者可親身出席百周年紀慶黃大仙師寶誕科儀親取開光獎品。

李耀輝亦提到，只接種一劑疫苗的市民亦可參加財神金箔卡抽獎，每張價值100元，名額共600個，得獎者更可進入黃大仙祠財神宮為五路財神親手貼金祈願。他續指，抽獎將會於農曆6至8月的每個初一及十五晚上舉行，合共6個抽獎日，每次抽出100名得獎者；未有中獎的抽獎卡會自動順延至下一次抽獎。

此外，黃大仙祠同時宣布舉辦「百歲長者大抽獎」，凡於1921年或之前出生的長者可以參加，獎品為百周年黃大仙師金身神像，名額10個。參與者需親身或由家屬，帶同有效身份證到黃大仙祠總辦事處登記，得獎者可出席百周年紀慶黃大仙師寶誕科儀領獎。

相關報道：

【打針優惠】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠 一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒