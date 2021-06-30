【Apple TV+】原著啟發《星球大戰》等科幻影視劇　《基地》第一季預告出爐

▲ 《基地》

啟發了《星球大戰》等無數科幻故事和影視劇本的Isaac Asimov的得獎小說《基地》（Foundation）系列，講述銀河帝國日漸衰落之際，數學家Hari Seldon（Jared Harris飾）以一門名為Psychohistory的學術演算出帝國即將滅亡，因而編寫一個外星殖民計劃，藉以避過這場末日浩劫。

他遂與一群追隨者踏上艱苦的旅途，遠征銀河系邊疆，並建立「基地」，肩負起拯救人類與重建文明的責任。然而這舉動不獲政權所接受，已永續統治數百年的複製人皇族、銀河帝國君主 Brother Day（Lee Pace飾）更將他視為威脅人類安全的危險人物。

首發預告可見《基地》第一季的宇宙版圖龐大，並出現不少啟發自原著小說的經典畫面。

《基地》由《蝙蝠俠—俠影之謎》（Batman Begins）、《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）David S. Goyer擔任主創之一。

他表示：「跟很多科幻小說迷一樣，我從小就迷上《基地》，並幻想有朝一日能在銀幕上欣賞，然而電影的片長似乎未能盡現原著的浩瀚程度；多得串流平台的蓬勃發展，以及Apple與Skydance的合作，我們終於能夠將原著故事忠實呈現於觀眾眼前。」

《基地》共10集的第一季將於9月24日推出首3集，其後逢星期五推出新一集。