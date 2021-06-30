【槍殺姨舅】女保鑣疑分產糾紛槍殺姨舅　受槍傷二舅指會分配30萬予被告兄妹

▲ 被告詹心桀。經濟日報資料圖片

47歲女保鑣疑不滿姨舅遲遲未處理外婆遺下之物業，未能於其母親去世前分配得益，又質疑親友貪圖母親應得部份，相約4名姨舅品茗後到鰂魚涌公園傾談，期間拔槍擊斃兩名姨舅，另外兩人受傷。女保鑣否認謀殺等共4罪，今(30日)於高院續審。受槍擊受傷的二舅供稱，被告的母親去世時，他曾於病榻前表示會照顧其子女，並將母親遺產其中20至30萬分配給他們。

被告詹心桀（47歲），被控兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪，控罪指她於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（74歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。

受槍傷的二舅父詹前駒為退休人士，二舅供稱大姐於2013年入住老人院，每月開支約1.5萬元均由弟妹分擔。二舅指大姐於2015年去世，當時曾在醫院對病榻上的大姐說，「你放心，會好好照顧你仔女」，二舅指當時並提及會就亡母遺產作分配，其中20至30萬會分給他們。

二舅又指，自大姐入住老人院後，弟妹及被告便設立「大姐情況」whatsapp群組，二舅指自此才與被告聯絡。二舅指被告會問及關股票內部消息，而大姐去世後，被告與他聯絡比以前多，談及不同種類內容。

二舅指被告曾形容自己很聰明，但由於在內地出生，不似姨舅從小在香港，因此缺乏資源增值自己。二舅供稱感覺被告的說法是「我哋來香港著數咗，而她則遲來香港」。二舅強調只要被告願意說，他及其他弟妹亦願意跟她說話，但於2015至2018年間，從沒有聽聞被告有幻覺、幻聽，被告亦沒有提及感到抑鬱或不開心。

控方問及被告有否就母親生前被安排入住老人院感到不滿，二舅供稱被告沒有直接說過，但她曾自言自語地說過「唔去老人院可能唔會死」。惟二舅則指當時由被告物色到有一人房空缺的老人院，二舅當時著被告立即訂下來。

另外，二舅確認就母親遺下的南豐新村物業訂立家庭協議書，由他以800萬買入，再平均分配給弟妹，至於他墊資400萬作為母親的醫療等開支則不作追討。

二舅供稱，案發當日被告相約見面，他與弟妹鎮基、少芬、小慧及被告的兄長魏敬東於早上10時到達太古城的玉桃軒，被告於11時半才出現，至下午1時才一同離開。二舅指被告抵達後並沒有吃東西，只提及「點解遺產咁遲先處理」，其餘時間一直沒有作聲。

二舅指就遺產事宜由鎮基負責，當時鎮基向被告表示，各人均因母親去世而感到傷心，並對父母曾居住的南豐新邨單位十分思念，故未有即時處理有關物業，二舅指當時被告默不作聲。

控方於庭上播放6人於酒樓會面的閉路電視片段，片段中可見被告身穿紅色上衣及牛仔褲，並帶著背包步入酒樓，6人同坐一張圓桌。

聆訊本周五(2日)續。

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記者：林育慧

