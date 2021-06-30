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【國安法】蕭澤頤：《國安法》穩定社會有目共睹　警隊光榮承擔維護國家安全重責

社會 19:10 2021/06/30

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新任警務處處長蕭澤頤。(《警聲》圖片)

新任警務處處長蕭澤頤，在新一期《警聲》專訪中表示，《香港國安法》下警隊亦緊隨於七月一日成立「國家安全處」，標誌着警隊光榮地承擔起維護國家安全的重責，指出能與大家一起繼續為加入警隊的初心而奮鬥，感到非常榮幸。

蕭澤頤指《國安法》對穩定社會的作用有目共睹，只有做好維護國家安全的工作，才可以確保香港和市民的安全，提醒警隊即使刻下本港回復平穩，亦要做到「安而不忘危」，繼續依法打擊一切危害國家安全的行為。

他承諾在未來日子會全方位支援警隊的工作，警隊的管理層與所有的督導人員，會繼續吸納人員對提高行動效率、加強裝備配置、建設科技警政、優化工序和人員福利，以及完善與其他政府部門或機構的合作等的建議，他亦期望所有督導人員更積極主動，了解前線人員工作的挑戰，向管理層提出支援工作方案，令內部溝通更踏實。

蕭澤頤最後勉勵同袍「積土而為山，積水而為海」，繼續努力以專業的態度實踐承諾，深信市民大眾終會被「心繫社會」的表現所打動，明白到香港警隊是一支值得信賴的專業隊伍。

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記者：蘇文軒

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