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【疫苗接種】政府外展服務隊為新世界160名員工接種疫苗　服務隊至今出動31次

社會 19:18 2021/06/30

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公務員事務局局長聶德權今日（30日）到中環新世界大廈，與新世界發展有限公司行政總裁鄭志剛博士，一起視察該集團約160名員工透過政府外展服務接種復必泰疫苗的情況。(政府新聞處)

公務員事務局局長聶德權今日（30日）到中環新世界大廈，與新世界發展有限公司行政總裁鄭志剛博士，一起視察該集團約160名員工透過政府外展服務接種復必泰疫苗的情況。

公務員事務局局長聶德權到中環新世界大廈視察該集團約160名員工透過政府外展服務接種復必泰疫苗的情況。(政府新昌聞處提供)



聶德權表示，外展隊至今已出動了31次，約 6,000人透過外展隊接種了新冠疫苗。他呼籲不同界別和行業與政府攜手推動「全城起動　快打疫苗」的運動，鼓勵大家盡早接種疫苗，透過大幅提升接種疫苗比率，盡速為香港建立保護屏障，讓社會早日回復常態。 

企業和團體若有足夠接種疫苗的員工數目和足夠的合適地方及空間，亦可透過疫苗接種外展服務，以更便利的形式讓其員工接種疫苗。

當局指，自公務員事務局推出外展疫苗接種計劃以來，各界反應踴躍，局方已為香港體育學院、國際專業服務企業、地產發展商、金融機構、建造業界、公共事業機構、物管企業、大學和地區團體提供了外展疫苗接種服務。局方正積極與不同界別的企業及團體，就提供外展疫苗接種服務的可行性進行商討。

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責任編輯：洪芷晴

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