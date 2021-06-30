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【親親大自然】港大與觀鳥會開發應用程式記錄本港鳥類資訊　助市民了解雀鳥特徵

社會 19:25 2021/06/30

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紅耳鵯。（香港觀鳥會提供）

港大生物科學院與香港觀鳥會合作開發流動應用程式，記錄了香港超過4成鳥種，為市民提供香港鳥類資訊。

「HKBirds：香港鳥類」流動應用 iOS 程式由港大生物科學學院與香港觀鳥會合作開發，供全球用戶免費下載，供多媒體互動的香港鳥類資訊，市民可隨時隨地觀察、辨認雀鳥及有系統地記錄觀鳥活動。

    點擊圖片放大
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香港觀鳥會主席劉偉民表示，應用程式記錄了香港超過40% ，即240種的鳥種，為市民提供雀鳥的特徵、棲息地、瀕危等級和叫聲等資訊，用戶更可利用該應用程式有系統地作觀察記錄。

項目負責人、港大生物科學學院侯智恒博士就指出，該流動應用程式能讓市民認識香港鳥類的多樣性，可在城市推廣保育生物多樣性的重要。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

 

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