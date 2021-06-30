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【分段優惠】九巴將軍澳16條跨區線推短程收費　區內上落車費$5.4

社會 19:25 2021/06/30

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（經濟日報資料圖片）

九巴今日宣布，繼新界西北後第二個「區域性短途分段收費計劃」將於7月17日於將軍澳/西貢區實施。計劃涵蓋16條九巴路線，乘客只須下車後於指定的八達通機拍卡，即可用5.4元至6元的車費，乘搭區內巴士服務。

九巴指出，市民乘搭計劃指定的15條路線，下車後可到區內27個設於巴士中途站的八達通機拍卡，即可完成分段，以5.4元乘搭巴士來往區內地點。簡而言之，乘客於將軍澳乘搭往市區或新界的巴士路線，只要在將軍澳區內下車，車費只須$5.4。

「區域性短途分段收費計劃」使用方法 ：

    點擊圖片放大
    +2

至於來往西貢至黃石碼頭的路線94，亦新增$6.0短途分段收費，乘客需要在落車前到車頭的八達通機拍卡確認。

分段收費不可與其他轉乘優惠同時使用，而乘客在上車繳費至下車後到拍卡機拍卡之間，亦不可以同一張八達通卡進行任何涉及交通工具的交易。

27個拍卡機位置：

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記者：陳梓蔚

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