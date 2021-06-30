【藥物回收】梯瓦製藥回收三批次Losartan-Teva 50毫克藥片　指含雜質或增患癌風險

▲ 衞生署同意持牌藥物批發商梯瓦製藥香港有三限公司從市面回收批次（批次編號0480918、0681118、0760120）的Losartan-Teva 50毫克藥片（香港註冊編號：HK-58863）。(政府新聞處)

衞生署今日（20日）同意持牌藥物批發商梯瓦製藥香港有限公司（梯瓦）採取預防措施，從市面回收三批次（批次編號0480918、0681118、0760120）的Losartan-Teva 50毫克藥片（香港註冊編號：HK-58863），因為相關產品含有雜質。



衞生署今日接獲梯瓦通知，該藥物的海外製造商發現上述批次的產品的有效成分含有高於可接受水平的疊氮雜質。根據梯瓦的資料，上述三批次產品曾進口並在本港供應。作為預防措施，梯瓦自願從市面回收受影響的批次。



疊氮雜質被認為是一種突變原，可以引起細胞內脫氧核糖核酸（DNA）的變化，並可能增加患癌症的風險，但疊氮雜質導致人類癌症的風險尚未清楚。海外藥品監管機構一直在審查藥品中發現的疊氮雜質對安全性的影響。衞生署會繼續密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。



上述產品是用於降低血壓的處方藥物。根據梯瓦的資料，受影響批次曾供應予衞生署診所、私家診所和社區藥房。衞生署發言人表示，衞生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

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責任編輯：洪芷晴