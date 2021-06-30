【覆核被拒】擲動物案不作起訴　生還貓領養者申覆核不獲受理

▲ 擲動物案不作起訴，生還貓領養者申覆核不獲受理。（資料圖片）

去年2月深井豪景花園對出山坡發現30隻死傷動物，律政司經調查後於9月公布不起訴涉案人士，有領養生還貓隻的領養者早前就刑事檢控專員而提出司法覆核。高等法院法官今（30日）頒下判詞，指律政司並沒有責任在作出相關決定後的合理時限內，向公眾交代決定，申請人於案中亦未涉足夠利害關係，因此決定拒絕受理申請。

法官李運騰首先於判詞中提到，事發後曾有傳媒作出誤導性的報導，指兩名涉案人士自行往警署自首並作出招認，更直指兩人就是將動物從寓所拋下的人，事實上有關報導並不準確而且誤導，因為刑事檢控專員已確認，兩人並沒有自首，只是在警方邀請下出席會面，兩人更沒有作出任何招認。

法官續指，雖然有一些證據證明動物是從大廈5樓被拋下，但卻沒有任何證據指出行兇者的身份。法官指刑事檢控專員在作出檢控決定時，很大程度需視乎是否有足夠證據辨認出行兇者。

法官又指，申請人主要質疑刑事檢控專員未有在合理時限內將有關檢控決定通知公眾，但《基本法》63條已保障律政司的檢控決定不受干預，而且若然有人要對涉案人士提出私人檢控，根本毋須等候律政司的檢控決定，法庭亦不認為本案構成額外情況，足以讓法庭介入律政司決定。

法官又指，《檢控守則》並沒有要求刑事檢控專員在合理時限內將有關檢控決定通知公眾，而且案中動物的主人身份不明，警方已將檢控決定通知愛護動物協會，申請人並非案中受害人，因此申請人不應有任何合理期望。

法官又提及，若申請人認為現有法律不足以保障動物權益及福利，而且對虐蓄案件的檢控造成困難，應透過其他方法全面檢視現有法例，司法覆核似乎並非合適方法。法官因此拒絕受理本案，並下令申請人支付部分訟費。

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記者：楊詠渝