【酒店下午茶】帝京酒店X《比得兔2》夏日奇緣下午茶　超精緻鹹甜美點+送童話曲奇

▲ TOPick 帶大家一同走入比得兔的電影世界，享受一個悠閒下午茶時光。(湛斯雅攝)

極受大家歡迎的「比得兔」今年終於回歸大銀幕！帝京酒店Lion Rock酒吧最近聯乘《比得兔2：走佬日記》推出夏日奇緣下午茶，更可免費獲贈童話曲奇乙盒。同時，酒店亦提供下午茶外賣及外送服務，大家安坐家中也可品嘗美食。

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精緻美點滿足打卡慾望

下午茶鹹甜美點以電影中故事及角色為靈感設計，絕對睇得又食得！鹹點方面，燴鴨肉酥盒的靈感源自劇中角色，鴨肉配甜椒粒再釀入充滿牛油酥盒，鬆脆美味。而另一款蘇格蘭蛋伴茄醬，外層是麵包糠，內層是經調味的豬肉碎，大廚創新地將水煮蛋就改為鵪鶉蛋，配上微酸茄醬，令人胃口大開。

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甜點方面，香橙甘筍芝士蛋糕伴朱古力比得兔的底層為甘筍蛋糕，再加入香橙甘筍芝士慕絲及香橙醬，入口果味濃郁。而朱古力比得免就由牛奶朱古力製成再配合乾冰造成煙霧效果，十分夢幻。紅菜頭奇亞籽棒棒蛋糕以紅菜頭為造型，十分精緻。

▲ 香橙甘筍芝士蛋糕伴朱古力比得兔。(湛斯雅攝)

Lion Rock

地址：旺太子道西193號帝京酒店3樓

供應日期：7月1日至9月30日 2：30pm-5pm

訂座電話： 2622 6167

惠顧兩位用套餐，每位可獲贈帝港酒店集團×《比得兔2：走佬日記》童話曲奇乙盒，總值110元。

下午茶價錢：508元/2位用（包2杯特飲）、270元/1位用 （包1杯特飲），另加一服務費。

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責任編輯：張懿慧