【禁蒙面法】涉違禁蒙面法首被控　兩男女被裁定罪成候判

▲ 被告吳隆平(持傘者)今被裁定罪成，還押候判。經濟日報資料圖片

《禁蒙面法》前年10月5日生效後，當晚藍田啟田商場外行人過路處一帶有人堵路，1男1女被控參與非法集結及違反《禁蒙面法》，早前否認控罪，成為首宗涉違反禁蒙面法而被檢控及審訊的案件。2人今（30日）於觀塘裁判法院被裁定罪名成立，裁判官指19歲被告毫無疑問是哨兵，曾大叫及通知其他人有警員快將到達；次被告則藏有可綑綁雜物的索帶，與其他人的共同目的便是堵路，蒙面亦無合理辯解，裁定2人罪成。

涉案被告吳隆平（19歲；學生）及蔡玉雲（40歲；會計文員），否認參與非法集結罪及在身處非法集結時使用蒙面物品罪；為首兩名被起訴違反《禁蒙面法》及面對審訊的被告。

控罪指，兩人於2019年10月4日和5日在藍田啟田商場外啟田道一帶，連同其他不知名人士集結在一起，作出擾亂秩序的行為；以及於同年10月5日身處非法集結時，無合理辯解下使用可能阻止識辨身份的蒙面物品，即耳掛式口罩。

裁判官接納4名警員為誠實可靠證人，並接納警長稱，當時在警車上看見身穿灰色上衣、手持黑色雨傘的是首被告，因為特徵與被捕後的首被告相同。

裁判官又指，被告看見警車便轉身逃跑，並大叫「有狗呀！快啲走呀！」明顯是警告其他堵路人士，其角色毫無疑問是哨兵。根據湯偉雄一案的判辭，當哨兵亦是非法集結的一份子。

裁判官指次被告案發時在行人路手持帶狀物作綑綁動作，自辯時卻指涉案的一包索帶是在街上拾到，打算拿回家綑綁電線。次被告被捕後，更大叫自己名字等個人資料，有關資料是私隱，一般人不會不在乎。現場有約10數人在堵路的雜物旁聚集，裁判官裁定被告與該10數人有共同目的作堵路，而次被告是用索帶協助綑綁堵路的雜物。裁判官終裁定2名被告罪名成立。

首被告的代表律師求情時指，首被告就讀城市大學的電腦相關學科，曾多次獲獎學金，亦是校內領袖生，城大相關學系的副院長有為他撰寫求情信，被告亦曾任義教幫助DSE考生，義教團體負責人則在求情信中讚揚被告關心社會等。律師又指，首被告因為太愛香港才會犯案。

次被告的姐妹撰寫的求情信指，次被告因要照顧父母而辭去工作，是顧家的女兒，事發後已感後悔，望獲輕判；本案沒有暴力成分，次被告是一名奉公守法的市民，因為社會事件才涉案。

裁判官卻表示，堵路對社會傷害很大，亦不會帶來正面效果，熱心社會的人根本不會做傷害社會的事，並將案件押後至7月21日判刑，期間為首被告索取勞教、教導所及更生中心報告，另為次被告索取背景報告，2人還押候判。

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記者：林欣樂