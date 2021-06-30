【新冠疫苗】科興研究指兒童青少年接種後中和抗體水平高　港府：未收相關更改接種年齡申請

▲ 科興研究指兒童青少年接種後中和抗體水平高，港府指未收相關更改接種年齡申請。（經濟日報資料圖片）

本港現時仍未就科興疫苗下調接種年齡至18歲以下，科興早前於英國醫學期刊《刺針》發表報告，去年招募550名3歲至17歲的兒童及青少年，展開科興疫苗第一期及第二期臨床研究，發現接種兩劑科興後，中和抗體血清轉化率可逾96%至100%，而接種後出現不良反應情況與安慰劑相約，大多為接種位置疼痛等。

北京科興中維生物技術周一(28日)於《刺針》發表報告，提到去年10月底至12月初，招募72名3歲至17歲健康兒童及青少年展開第一期臨床研究，並於12月再招募480名3歲至17歲健康兒童及青少年展開第二期臨床研究；當中分別有48人及299人僅3歲至11歲。

團隊將參加者分作三組，包括有110人接種兩劑1.5微克科興疫苗，另一組217人接種兩劑3微克科興疫苗，餘下則為接種安慰劑組別。整體研究發現，接種劑量較小的兒童於接種第二劑疫苗28日後，中和抗體血清轉化率介乎93%至100%；劑量較大的兒童中和抗體血清轉化率更達100%，而安慰劑則未可檢測中和抗體。

兩期臨床研究中，以第一期臨床測試結果顯示，接種兩劑1.5或3微克疫苗的兒童，於接種第二劑疫苗28日後，中和抗體血清轉化率均達100%；至於第二期臨床測試中，接種兩劑 1.5微克疫苗的中和抗體血清轉化率為96.8%，3微克則達100%。

研究亦指，合共有56人接種兩劑1.5微克科興疫苗28日內出現不良反應情況，接種兩劑3微克科興疫苗一組則有63人，比例分別達26%及29%，與接種安慰劑有27人出現不良反應情況，約佔為24%的比例相約；而大部分接種科興疫苗的不良反應均屬輕微至中度情況，大多為接種位置疼痛。

科興中維公司總經理高強表示，科興疫苗在兒童和青少年中具有良好的耐受性，並誘導強烈的免疫反應，令人鼓舞，未來將進一步開展大規模、多種族的人群研究，以便為兒童和青少年的免疫策略提供有價值的資料。

政府發言人表示，現時並未收到科興申請更改「克爾來福」疫苗的適用年齡，如收到有關申請及相關臨床研究數據，會交予顧問專家委員會考慮及作出審批建議，並向食衞局局長提出建議是否批准相關申請。

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記者：陳正怡