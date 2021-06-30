【無罪獲釋】疑受查時涉襲警被控　港大內地生被裁定罪名不成立

▲ 被告杜立衡被裁定襲警罪名不成立。經濟日報資料圖片

就讀港大精算系的1名內地生牽涉1宗騙案被查，他與騙案受害老翁相約見面時，遭警員埋伏作出拘捕，掙扎間襲警被捕，早前否認3項襲警罪受審，今（30日）於觀塘裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官裁決時指，被告並非「高分低能」，自辯的證供卻處處犯駁及不合邏輯，自稱被假冒內地公安的人矇騙，指他涉洗黑錢，但又指示他到現場與老翁見面以協助調查，說法矛盾，法庭同意被告說謊，但基於控方案情亦有疑點，法庭不知埋伏的警員是否有將制服被告的過程如實告知，終裁定被告罪脫。

被告為杜立衡（20歲），報稱學生。案件早前提訊時，被告原同時被控以欺騙手段取得財產罪，控方其後因證據不足而撤控，他現否認餘下的3項襲警罪受審。襲警的控罪指他於2020年9月3日在牛頭角彩盈邨某座的後樓梯，襲擊警員黃榮德、陳毅汛及李慧玲。

裁判官裁決時指，被告自辯內容處處犯駁，他在內地成績優異，亦有做義工，2018年從內地到港大就讀精算系，亦有參加其他會與人交流的活動，可見他並非純粹一名書呆子，對世事無知。裁判官認為他並非「高分低能」，但證供卻不合邏輯，例如被告聲稱有騙徒假冒內地公安，指他涉洗黑錢，但又指示他協助公安調查，到案發現場與老翁見面並將電話交予老翁，即身為嫌疑人卻要協助調查，說法矛盾及不合情理。

被告又曾聲稱騙徒傳來一個公安證件的檔案，要求被告打印出來，被告照做。裁判官認為證件是官方文件，被告竟然可以隨便打印出來，即使是稍有常識的人都會覺得有問題，質疑被告提出此說法時似乎忘記了人有基本常識。

法庭同意控方指被告說謊，但控方的案情亦有疑點，法庭對被捕過程充滿疑惑，例如警員制服被告及鎖上手扣後有充足時間，但仍未有向被告宣告其控罪或解釋拘捕原因，做法值得商榷。

裁判官續指，3名警員將被告帶到後樓梯，逗留40分鐘後才離開，其中一名警員稱要向上司匯報及為受傷警員拍照，另一名警員稱要等待警車到達，部分警員所說的理由不同，亦未能解釋為何達40分鐘之久，法庭不知警員是否有將制服被告的過程如實告知。警員又指曾以廣東話表露身分，但被告似乎聽不明白，控方無法排除被告有誤會。

雖然被告被捕期間掙扎及曾提膝施襲，是自招嫌疑，但法庭對控方證供存有疑問，裁判官最終裁定被告所有罪名不成立。

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記者：林欣樂