【探月工程師】港人埋首助理大研究嫦娥五號7年　北上創業廿戴成塗層先驅

▲ 郭光宇早前憑新研發塗層，獲香港工程師學會頒獎創意獎。（陳永康攝）

相傳嫦娥奔月不回，現實卻是月球探測器「嫦娥五號」打破神話傳說，更從月球帶土而歸，而參與這次國家任務除了香港理工大學，有本地公司就密密地支持了7年，到嫦娥五號發射當日才知有份參與太空科研。

探測儀器要在太空運作正常，能夠適應極大溫差的塗層外裝必不可少，作為塗層專家的科匯工業機械有限公司行政總裁郭光宇回想，約7年前協助理大科研團隊進行實驗，根據要求配置不同類型的塗裝；由於有關實驗需要保密，理大一直未有向郭光宇透露實驗內容，只在理大要求下研究出數十種不同塗層，但郭光宇從未想過自己正進行着太空科研，「直至嫦娥五號發射當日我才收到電話，着我看看火箭升空，說是成功有我。」

月球探測器嫦娥五號去年完成探月任務回到地球並帶回月球土壤，部分於6月27日起於灣仔會展展出，作為有份研發嫦娥五號的塗層專家，科匯工業機械行政總裁郭光宇當日便帶同女兒到場觀展，從現場看到月球土壤，郭光宇表示感到榮幸。

郭光宇出身並非大富大貴，90年代從機械工程學系畢業後便開始「打工」，後來上司計劃在內地生產收音機，便委託他到內地設生產線，後來生產的產品無人問津，公司不久後亦倒閉，郭光宇坦言當時已被生產線嚇怕，計劃此生都不接觸工廠。

失業後的郭光宇輾轉到一家瑞士公司打工，後來上司計劃創業並邀請他成為合夥人，奮鬥數年後，公司最終以被收購告終。在2001年坐擁百萬財富的郭光宇感到人生已無甚挑戰，遂決定花逾百萬元創業，計劃從瑞士進口最新塗層機器，並販售予其他公司。數年後，郭光宇的生意再遇轉折，「當年部機太先進，就算有公司感興趣亦不懂用，要求我負責設廠並生產，當時已經入哂貨無退路，只能『頂硬上』。」

雖然對設廠萬般不情願，但已無回頭路的郭光宇只能硬着頭皮到內地考察，他表示，最初考慮過到東莞設廠，但當時公司規模太小，因被瞧不起而未能租到廠房，他惟有到深圳設廠，「其實當時都曾擔心內地營商環境差，但實際了解後發現內地營商環境已經非常好，甚至比香港自由。」從此郭光宇正式開拓新業務，除銷售機器外亦會提供塗層加工服務。

時間到了約7年前，郭光宇受理工大學所託，參與了一個不知詳情的研究，「當時因為保密，無向我透露實際在研發甚麼，通常是理大提出要求，如要一個可在過百度高溫下保護零件的塗裝，我再幫他們調配。」

多年來郭光宇已為理大修改了數十次配方，但對研發的產品仍是一知半解，直至嫦娥五號奔月當日才真相大白，原來自己一直在為嫦娥五號調配塗層，「當時有人打電話給我，叫我看電視直播，說探月我都有份，我才恍然大悟。」他解釋道，月球環境極端，溫度高達逾百度，要用特殊的塗層才能保護零件正常運作。

近年來，郭光宇的事業發展亦順風順水，至今在北京、常州、溫嶺、昆山、株洲等地亦成立了塗層中心，而其子女亦相當孝順，畢業後便輔助父親工作。展望將來，郭光宇將繼續研發新塗層，希望為新能源車輛和晶片的製造提供新技術，長遠增加電動車的效能和安全。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚