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【食物中毒】6人沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐食生蠔後腹瀉嘔吐　現時均情況穩定

社會 20:21 2021/06/30

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6人於沙田萬怡酒店MoMo Café進食自助餐後食物疑中毒。(網上圖片)

衞生署衞生防護中心今日（30日）正調查2宗懷疑食物中毒個案，共涉及6人，並呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

首宗個案涉及2男1女，年齡介乎28至30歲。他們6月26日於沙田萬怡酒店MoMo Café進食自助餐，當中包括生蠔，其後約18至26小時後出現腹痛、腹瀉、發燒及嘔吐等病徵，其中一人到浸會醫院求醫。
　　 
另一宗個案涉及2男1女，年齡介乎30至40歲。他們同日到沙田萬怡酒店MoMo Café進食自助餐，約32至34小時後出現類似病徵。3人均向私家醫生求醫，毋須入院，全部病人情況穩定；衞生防護中心發言人表示，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。

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責任編輯：洪芷晴

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