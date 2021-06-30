【食物中毒】6人沙田萬怡酒店MoMo Café自助餐食生蠔後腹瀉嘔吐　現時均情況穩定

▲ 6人於沙田萬怡酒店MoMo Café進食自助餐後食物疑中毒。(網上圖片)

衞生署衞生防護中心今日（30日）正調查2宗懷疑食物中毒個案，共涉及6人，並呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。



首宗個案涉及2男1女，年齡介乎28至30歲。他們6月26日於沙田萬怡酒店MoMo Café進食自助餐，當中包括生蠔，其後約18至26小時後出現腹痛、腹瀉、發燒及嘔吐等病徵，其中一人到浸會醫院求醫。



另一宗個案涉及2男1女，年齡介乎30至40歲。他們同日到沙田萬怡酒店MoMo Café進食自助餐，約32至34小時後出現類似病徵。3人均向私家醫生求醫，毋須入院，全部病人情況穩定；衞生防護中心發言人表示，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴