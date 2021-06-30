【港區國安法】港府斥有人刻意貶低國安法正面效果

▲ 政府發言人表示，國安法扭轉了特區自2019年6月開始的亂局。（資料圖片）

港府發聲明指，強烈反對一些人、組織及國家，在港區國安法一周年，作出極為誤導和錯誤的言論，刻意貶低國安法為香港帶來的正面效果，又批評他們的指控缺乏事實基礎，「純粹是扭曲事實，欠缺可信證明。」

發言人表示，「國安法破壞一國兩制框架」，是錯誤指控，強調國家有權利、責任，在一國兩制下為此事立法，每個國家皆有法律和責任維護自身國家安全和主權，認為國際社會不應採取雙重標準。



發言人形容，「國安法扭轉了特區自2019年6月開始10多個月的亂局。市民回復正常生活，經濟和民生（除疫症原因外）可重新發展。」而港區國安法第4條明確規定，依照香港法律保護的權利和自由，包括言論、新聞和出版自由，強調香港執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取其執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。發言人重申，特區政府會繼續履行其職責，依法維護國家安全。

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記者：林曉君