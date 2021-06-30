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【強制檢測】政府向3處地方發強檢公告　包括大埔運頭塘商場再次納入強檢

社會 21:51 2021/06/30

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政府向3處地方發強檢公告，包括大埔曉運頭塘商場須再次檢測。(網上圖片)

政府今日（30日）晚上的強制檢測公告及指明刊憲，要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士接受檢測。

非本地確診個案曾居住的地方：

任何在2021年6月5日至6月30日期間曾身處香港新界馬鞍山鞍駿街29號海澄軒海景酒店超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月2日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年6月28日至6月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

屬再次檢測的指明地方：

任何在2021年6月21日上午9時至中午12時曾身處香港新界大埔曉運路 10 號運頭塘商場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月2日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年6月28日至6月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制 檢測公告的規定。

任何在2021年6月19日上午9時至中午12時曾身處香港新界大埔安泰路1號大埔廣場地下15號鋪萬利小食店的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於2021年7月2日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年6月28日至6月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：洪芷晴

 

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