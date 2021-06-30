【新冠疫苗】今日約6萬人打針創單日新高　昨有16人接種疫苗後送院3人需留醫

▲ 新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（30日）已是第125日。(經濟日報資料圖片)

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（30日）已是第125日。政府晚上宣布，接種計劃開展以來，已為參與計劃的人士接種共約372.9萬劑疫苗，截至今日晚上8時的過去24小時，共約60,000人接種疫苗，是接種計劃開展以來單日接種人數的新高，其中2.48萬人接種科興，3.52萬人接種復必泰疫苗。另外，有33,100人預約接種。

當局公布，今日有13,600人接種首劑科興疫苗、11,200接種第二劑；22,900人接種首劑復必泰疫苗、12,300接種第二劑。

至今有約224.9萬人接種第一劑疫苗，其中約97萬人打科興，約128萬人打復必泰；約148萬人已接種第二劑疫苗。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有16宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中10人已經出院，3人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴